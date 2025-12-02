El aire que respiramos podría aumentar la diabetes y la demencia

Los responsables del documento revisaron estudios centrados en partículas PM2.5, en el ozono que se forma a nivel del suelo y en el dióxido de nitrógeno, un gas liberado por motores y algunas industrias.

Según la guía, subir 10 microgramos por metro cúbico de PM2.5 puede aumentar un 17% la probabilidad de desarrollar demencia. En el caso de la diabetes tipo 2, el incremento estimado va del 8% al 12% por la misma variación

Las partículas finas son fragmentos diminutos suspendidos en el aire que pueden entrar al pulmón y pasar al torrente sanguíneo. El ozono, cuando se forma cerca del suelo, irrita vías respiratorias. El NO proviene sobre todo de motores y hornos.

La OMS recordó que en 2019 la contaminación del aire se asoció a 6,7 millones de muertes en el mundo y a pérdidas de años de vida saludable. En Europa, más de 569.000 fallecimientos se relacionaron con el aire contaminado.

La guía amplía la lista de enfermedades vinculadas. Incluye asma infantil, EPOC, infarto agudo de miocardio, ataque cerebrovascular, hipertensión, cáncer de pulmón y algunos trastornos neurológicos. Un niño puede tener un 23% más de riesgo de asma por cada 10 microgramos adicionales de PM2.5.

El epidemiólogo Pablo Orellano, del Conicet, aportó a las revisiones utilizadas para la guía. Señaló que 10 microgramos más de PM2.5 implican un 10% de aumento en la mortalidad prematura. Para el NO, ese valor ronda el 5%

La guía recomienda evaluar contaminantes por separado y respetar rangos donde las estimaciones son más fiables. También plantea que estos datos pueden servir en América Latina para diseñar políticas que reduzcan la exposición y mejoren la salud pública.