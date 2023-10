Las ventas por el Día de la Madre tuvieron una caída del 3,2% interanual

“La situación económica por la dinámica de precios provocó que los consumidores optaran por regalos más económicos. Este resultado no generó sorpresa. ya que la mayoría de los comercios esperaban una jornada tranquila”, describió la entidad pyme en su relevamiento.

Este año, la baja rentabilidad que tienen los comercios dejaron poco margen para realizar promociones propias, por lo que sólo el 50% de los negocios lanzó ofertas específicas. En ese contexto, el ticket promedio de venta fue de $20.529, monto que se ubicó un 133% por encima del año pasado y apenas unos puntos por debajo de la inflación anual (138,3%) del periodo octubre 2022-septiembre 2023.

"Creemos que no va ser lo que uno desea para el Día de la Madre. Seguramente, las ventas no llegarán a los niveles del año pasado, que tampoco fue bueno", había adelantado Salvador Fermenía, vocero de CAME, en diálogo con Popular.

En cuanto a los rubros, cuatro de los seis sectores relevados registraron caídas interanuales en sus ventas mientras que sólo tres crecieron. La mayor retracción ocurrió en Equipos periféricos, celulares y accesorios que disminuyeron 13,1% frente al Día de la Madre del año pasado; mientras que el que más subió fue Indumentaria con 20% de incremento en las ventas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fredcame%2Fstatus%2F1713575008897847652&partner=&hide_thread=false Las ventas por el Día de la Madre 2023 en los comercios minoristas #pymes descendieron un 3,2% anual.



La situación económica por la dinámica de #precios generó que los #consumidores optaran por regalos más económicos. Este resultado no generó sorpresa ya que la mayoría de… pic.twitter.com/QSiDMbOFwb — CAME (@redcame) October 15, 2023

Los números dados a conocer por el Día de la Madre fueron en línea con uno de los últimos informes difundido por CAME, el cual resaltó que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron 5,1% anual en septiembre pasado y acumulan una baja de 2,6% en los primeros nueve meses del año, frente al mismo periodo de 2022.

El consumo acusó la pérdida del poder adquisitivo derivado de las fuertes subas de precios, al tiempo que las políticas de ingresos lanzadas por el Gobierno no alcanzaron a contener la caída en la demanda, según explicó el relevamiento.

"Hubo menos opciones de financiamiento en cuotas y eso revirtió decisiones de compra, especialmente en bienes de mayor valor. Negocios notaron rechazos de pagos con tarjetas superiores a los habituales", agregó la entidad.

Dos de los sectores más afectados fueron Alimentos y Bebidas, con una contracción de 8,1% anual y Farmacias (-12,3%).