Leonardo Cositorto fue detenido por fraude

El empresario se encontraba prófugo de la Justicia hace más de dos meses luego de abandonar el país y era buscado por la fiscal Juliana Companys, luego de ser acusado de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba.

Dentro de esa causa, su mano derecha y el número dos de la escuela de coach ontológico, Max Batista, ya se encuentra preso junto al contador Norman Próspero. Quien sigue prófugo es Luis Yrimia, ex juez y fiscal, "director legal" de Generación Zoe.

La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como "esquema Ponzi o piramidal". Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensual en dólares a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial a todo aquel que se subscriba al programa de "estudios".

La salida de Cositorto del país no estaba registrada y ya había sido buscado por Interpol en Colombia. Su arresto se produjo este lunes en un barrio privado de República Dominicana.

Prófugo por estafa y asociación ilícita

A principio de año, Cositorto, en diálogo con Radio 10, negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una estafa piramidal.

"Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar", dijo.

"En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas... nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto", remarcó.