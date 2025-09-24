Los trenes circulan a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas: hay demoras en todas las líneas

La protesta afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Desde temprano, las formaciones avanzan casi a paso de hombre, por lo que hay demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios.

El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta.

La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

Desde Trenes Argentinos no se informó oficialmente la medida y los carteles en las estaciones no informan las demoras, solo los operarios que van diciendo, a viva voz, que el servicio está demorado por una medida gremial.