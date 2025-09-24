Los trenes circulan a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas: hay demoras en todas las líneas

Por la medida gremial, las formaciones van casi a paso de hombre en reclamo por paritarias y mejoras laborales.
Los trenes del área metropolitana de Buenos Aires circulan este miércoles a tan solo 30 kilómetros por hora debido a una medida de fuerza impulsada por el gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas.
La protesta afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Desde temprano, las formaciones avanzan casi a paso de hombre, por lo que hay demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios.
El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta.
La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.
Desde Trenes Argentinos no se informó oficialmente la medida y los carteles en las estaciones no informan las demoras, solo los operarios que van diciendo, a viva voz, que el servicio está demorado por una medida gremial.
