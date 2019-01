Mar del Plata: guardavidas anunciaron un paro total por tiempo indeterminado

La medida surgió tras haber fracasado la reunión paritaria que mantuvieron esta mañana en el ministerio de Trabajo con la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA).

"Venimos reclamando desde hace rato un aumento salarial que se equipare a la inflación o como mínimo ronde el 40%. Ellos hoy nos ofrecieron una suba del 34%, por lo que hemos resuelto ir a un paro desde el próximo sábado", explicó Luciano Grimaldi, representante de la UGA.

"Los empresarios dicen que no les dan los costos y que no pueden subir las carpas más de un 30 o 35%; dicen que no pueden asumir el costo de incrementar un 40% el salario. Los trabajadores consumen productos de la canasta que alcanzaron los índices inflacionarios que superan el 45 por ciento", indicó Néstor Nardone, titular del Sindicato de Guardavidas y Afines, al finalizar la audiencia.

Los propietarios de los balnearios nos dan la razón. Ocupación plena en las playas de nuestra ciudad y nos quieren dar un aumento salarial alejado de la realidad que tiene el país.



Reiteramos:



Lo que se busca desde la UNIÓN DE... https://t.co/3BY5hjyBdr — U.G.A (@ugamdp) 9 de enero de 2019

Desde el sector empresarial dejaron en claro su postura, al afirmar que "solicitarán al Ministerio de Trabajo bonaerense que dicte la conciliación obligatoria para evitar el paro en plena temporada veraniega".

De concretarse el paro, sería por tiempo indeterminado. Los turistas tendrán que extremar sus medidas de prevención en las playas, para evitar incidentes.