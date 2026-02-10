Militar argentino fue detenido por ingresar municiones de morteros a Chile

La caja metálica y el sargento del Ejército Argentino fueron trasladados de inmediato a una oficina de la aduana chilena para efectuar una revisión detallada del contenido, constatando la presencia de dos proyectiles, de características similares a munición de mortero de uso militar, informó el portal chileno Bio-Bio.

Al ser entrevistado, el militar confirmó que se trataba de morteros y afirmó no recordar que esos elementos estaban en el recipiente metálico.

El episodio ocurrió el domingo a las 07:30 y actuó personal de Aduanas durante un control de rutina, y la información que trascendió hasta el momento es que el militar argentino tiene 39 años, fue identificado con las iniciales C.D.M., que se desempeña como sargento de Infantería en el Ejército .

Tras lo ocurrido, el acusado fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde fue dejado en libertad, pero con la condición de presentarse antes las autoridades judiciales dos veces al mes. En la audiencia se fijó en dos meses el plazo de la investigación.

El Paso internacional Los Libertadores, también llamado Túnel del Cristo Redentor, es un paso fronterizo en la cordillera de Los Andes entre la provincia de Mendoza, del lado argentino y la Región de Valparaíso, en Chile.