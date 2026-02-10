Peligro en la ruta: manejaban borrachos con menores, por suerte un control de alcoholemia los frenó

WhatsApp Video 2026-02-10 at 08.05.09 Los test de alcoholemia que le hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial a ambos conductores.

Estas intervenciones preventivas resultaron fundamentales para evitar posibles incidentes, bajo la premisa de que cada control positivo detectado a tiempo representa un siniestro vial que no llegó a concretarse.

Uno de los casos más alarmantes fue el de un hombre que registró 1,60 g/l de alcohol en sangre mientras se dirigía hacia Escobar, un recorrido de más de 50 kilómetros. Al ser consultado por la autoridad sobre si había consumido bebidas, el conductor respondió: “Sí, algo sí”. El cuadro de peligro se agravaba al constatar que en los asientos traseros viajaban niños que no utilizaban el cinturón de seguridad.

En un segundo procedimiento, se detectó a otro automovilista con 0,76 g/l, quien también viajaba con menores y planeaba recorrer más de 70 kilómetros hasta la localidad de Tigre.

Como consecuencia de estas infracciones, a ambos conductores se les retuvo la licencia de conducir y se les impidió continuar con su trayecto de manera inmediata. Actualmente, los implicados enfrentan sanciones económicas que podrían alcanzar los $1.800.000, sumado a una inhabilitación para manejar por el período que disponga la Justicia.

Estas cifras se dan en un contexto de intensos operativos nacionales; tan solo durante el mes de enero, la ANSV controló 537 mil vehículos en todo el país, logrando sacar de circulación a 2 mil conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia.