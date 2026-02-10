Peligro en la ruta: manejaban borrachos con menores, por suerte un control de alcoholemia los frenó

Los infractores se dirigían a Escobar y Tigre. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) les retiró la licencia de conducir y enfrentan multas de $1.800.000 por dar positivo en alcoholemia.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante una serie de controles de alcoholemia en el peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 9, donde se identificaron a dos adultos al volante en dudosas condiciones. Los agentes detectaron a dos conductores alcoholizados que se trasladaban con sus familias, incluyendo a menores de edad, con el objetivo de realizar largos trayectos.
Estas intervenciones preventivas resultaron fundamentales para evitar posibles incidentes, bajo la premisa de que cada control positivo detectado a tiempo representa un siniestro vial que no llegó a concretarse.
Uno de los casos más alarmantes fue el de un hombre que registró 1,60 g/l de alcohol en sangre mientras se dirigía hacia Escobar, un recorrido de más de 50 kilómetros. Al ser consultado por la autoridad sobre si había consumido bebidas, el conductor respondió: “Sí, algo sí”. El cuadro de peligro se agravaba al constatar que en los asientos traseros viajaban niños que no utilizaban el cinturón de seguridad.
En un segundo procedimiento, se detectó a otro automovilista con 0,76 g/l, quien también viajaba con menores y planeaba recorrer más de 70 kilómetros hasta la localidad de Tigre.
Como consecuencia de estas infracciones, a ambos conductores se les retuvo la licencia de conducir y se les impidió continuar con su trayecto de manera inmediata. Actualmente, los implicados enfrentan sanciones económicas que podrían alcanzar los $1.800.000, sumado a una inhabilitación para manejar por el período que disponga la Justicia.
Estas cifras se dan en un contexto de intensos operativos nacionales; tan solo durante el mes de enero, la ANSV controló 537 mil vehículos en todo el país, logrando sacar de circulación a 2 mil conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia.