Ambas marcas pusieron en "preventa exclusiva" varios modelos con una estampa que toma el lema que instaló el colectivo de Actrices Argentinas: "Mirá como me pongo". Una suerte de adhesión a la lucha de las mujeres que cuesta $690... Repudiable.

Ante esta iniciativa comercial, los usuarios de las redes sociales no tardaron en destrozar a estas marcas como a otras que intentaron obtener beneficios con el movimiento. Entre esas voces se alzó la de Sabrina Cartabia, la abogada de Fardí, quien expresó: "No está bien, está mal. @Onasaez no tienen vergüenza". Mirá la repercusión que tuvo en Twitter:

Embed - ona Esto es el capitalismo. Lucrando con nuestra lucha.

Che ONA SAEZ cuántos talleres clandestinos tenés de mujeres?

El feminismo tiene que ser socialista YA!

DEBEMOS tirar abajo el patriarcado y al capitalismo que es su mayor aliado y quién más nos oprime. pic.twitter.com/QuYWQkmS3N — Belén (@belennmiranda) 12 de diciembre de 2018

Embed Pasó Ona Saez y dijo que por 593 mangos te acompaña en la lucha. pic.twitter.com/X7pOf2vYxa — Mikko (@dark_mikko) 12 de diciembre de 2018

Embed-comparación Ona saez / La coneja china. La hipocresía en tiempos modernos pic.twitter.com/DjULY4MEBd — Jackie Sierras (@JackiSierras) 12 de diciembre de 2018

Embed - coneja china By la coneja china. Otra que tiene que buscarse un trabajo digno. pic.twitter.com/hj5Fc6zeOz — mikki (@holamikki) 13 de diciembre de 2018

