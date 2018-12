Uno de los arrepentidos por haber "bancado" a su colega fue Mariano Martínez, quien se había mostrado incrédulo ante las acusaciones de acoso sexual y abuso. "Estoy con él, lo veo mal y me pone mal como cualquier amigo con un amigo. Estoy con él. Escuchándolo. Esa es mi manera de acompañarlo", fueron sus palabras en agosto cuando presentó su última obra. Una postura que cambió tras la conferencia de prensa que organizó el colectivo Actrices Argentinas.

"Estoy destrozado por haber creído algo que no era", arrancó el actor su descargo. Y continuó: "Como seguro les paso a muchos, desde ayer no duermo. @riverocalu (Calu Rivero) Perdón!! Se me desgarra el corazón por @thelmifar_ (Thelma Fardín). Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren", escribió hace algunas horas para demostrar su pesar.

Como seguro les paso a muchos desde ayer no duermo. @riverocalu Perdón!! Se me desgarra el corazón por @thelmifar_ . Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren. #justicia#miracomonosponemos#noesno — Mariano Martinez (@mariannmartinez) 12 de diciembre de 2018

Después de este comentario, varios usuarios lo elogiaron por su pedido público de disculpas, mientras que otros lo criticaron por su falta de empatía cuando distintas mujeres acusaron a su "amigo".

Incluso, algunos le recordaron algunos comentarios pasados de Lali Espósito en los que habría dejado entrever cierta violencia verbal de Martínez cuando fueron pareja.

Embed - destrozadas están las víctimas Destrozadas están las víctimas. — Virginia (@vikibortolon) 12 de diciembre de 2018

Embed - lali ESTO NO SE VA A OLVIDAR MARIANO MARTINEZ



pic.twitter.com/umcUhT8wj5 — Juu (@Happinesftlali) 12 de diciembre de 2018

Embed - lali 2 Che Marianito ya es hora que me pidas perdón a Lali no? Digo tanto que salís en defensa de nosotras pedile perdón a ella por lo que sufrió con vos o qué? Esto es nada más para postear y hacerte el aliado? — Gema (@camilxgema) 12 de diciembre de 2018

