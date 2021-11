Legrand, de 94 años, decidió participar de las elecciones legislativas y dijo al portal Teleshow, luego de emitir su voto: “Anoche no dormí por la emoción de votar. Me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo”.

MIRTHA LEGRAND VOTO La diva de los almuerzos emitió su voto en el predio de La Rural.

“Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”, comentó sobre su experiencia en La Rural.

A sus 94 años, a la conductora se la vio impecable como siempre con un traje en tono verde agua y un barbijo.

Sobre su salud, “Chiquita” manifestó que sigue “recuperándose”, luego de haber obtenido el alta médica el 12 de octubre y tras pasar 12 días internada en el sanatorio porteño Mater Dei por una obstrucción coronaria que demandó la colocación de dos stents.

Desde entonces, la máxima diva de la televisión argentina permanece en su departamento de Avenida del Libertador -en el barrio porteño de Palermo- acompañada por sus colaboradores, aquellos que trabajan hace años a su lado. Y también recibe a los médicos que le hacen un seguimiento para ver cómo sigue su recuperación.

En tanto, su hija Marcela Tinayre y sus nietos Juana y Nacho Viale también están en permanente contacto y atentos a la conductora. La visitan, la llaman por teléfono, se comunican por WhatsApp y la diba, adaptada a las nuevas formas de comunicación, ¡hasta responde con emojis!.

“Voy a volver cuando me sienta segura”, había dicho en julio pasado, en plena nueva ola de casos y habiendo recibido las dos dosis de la vacuna. Ahora, en tanto, espera la tercera que dispusieron en los últimos días las autoridades sanitarias.