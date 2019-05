Murió Horacio, el padre del fallecido futbolista Emiliano Sala

Julio Müller, intendente de la localidad santafesina de El Progreso, reveló en declaraciones radiales, que Horacio, de 58 años, no pudo ser revivido por los médicos que lo asistieron en su casa tras sufrir el infarto hacia las 4.30 de la madrugada.

Horacio se enteró de la desaparición de su hijo a través de los medios de comunicación ya que trabajaba como camionero y vio la noticia en la TV al pasar por una estación de servicio. El hombre fue el primero de los familiares de Emiliano en tomar contacto con los medios y allí aseguró que iba a “mover cielo y tierra” hasta encontrarlo.

“En un pueblo de 3000 habitantes que no termina de sobreponerse a una situación (como la muerte de Emiliano) y ya nos toca vivir otra. Teníamos miedo de la forma en la que Horacio iba a convivir con esto que le pasó al “Emi” y no nos equivocamos porque esta madrugada falleció. A mi me llamó la actual pareja de Horacio a eso de las 5 de la mañana porque vivimos a 5 cuadras. Me levanté, saqué el auto y fui; y me encontré con los médicos que no habían podido hacer nada para revivirlo”, contó Müller en declaraciones televisivas.

“Después de lo que le pasó al Emi, Horacio tuvo que recuperar su trabajo, su camión que era su medio de vida (…). Él iba normalmente a trabajar con su camión, como hacía antes de que pasara todo esto, (pero) nunca pudo convivir, o seguir su vida, con este golpe, por distintas situaciones como seguir escuchando noticias como que el piloto no tenía habilitación o no podía viajar de noche, o que un club no quería pagar el pase; convivir con esto todo el día debe ser mucho peor que lo que parece”, agregó el intendente.