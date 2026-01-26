Murió un joven que viajaba en el auto arrollado por un tren en la Ruta 2

Las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata confirmaron que el joven murió el domingo por la noche tras estar internado en grave estado luego del brutal choque en el kilómetro 386 de la Autovía 2, cerca de la ciudad balnearia.

La víctima, identificada como Nicolás Gómez, de 23 años, murió después de ser operado. A bordo del vehículo particular viajaban Adrián Sánchez, su hija Ana y Gómez, pareja de la joven, todos oriundos de General La Madrid. Tanto el padre como la adolescente se encuentran internados, en buen estado de salud.

WhatsApp-Image-2026-01-25-at-16.17.37-1

La investigación del accidente

En el lugar trabajaron Bomberos (dotaciones de Camet y Santa Clara del Mar), la Policía Bonaerense (Subcomisaría Camet) y Policía Científica, y Vialidad (Personal de Aubasa y Defensa Civil).

Accidente tren en la ruta 2

Tras la remoción de los restos del vehículo y la finalización de las pericias, la circulación por la autovía y el servicio ferroviario fueron restablecidos.

El siniestro se produjo el domingo alrededor de las 14.30, cuando una formación 304 de Trenes Argentinos, que circulaba con destino a Buenos Aires, embistió a un Peugeot 206 rojo que se encontraba sobre las vías. Según se informó, el maquinista no tuvo margen para frenar y evitar la colisión.