Numerología: qué significa el Portal 11/11 y por qué se lo ve como una fecha especial

Se dice que en esta fecha se abre un canal energético que favorece la manifestación de deseos y la conexión con el propósito personal. La idea es simple: lo que se piensa o se siente con claridad en este momento, tiene más fuerza para materializarse.

Muchas personas aprovechan el día para meditar, agradecer o escribir afirmaciones positivas, con la creencia de que es oportuno dedicar en este día tiempo a concentrarse en lo que se quiere construir.

Qué simboliza el número 11

El 11 es un número maestro, asociado con la intuición y la sabiduría interior. Al repetirse, como en 11/11, se considera que esa energía se duplica. Por eso, más allá de las creencias personales, el Portal 11/11 funciona como un recordatorio de la importancia de poner intención en los pensamientos y en las metas que se buscan alcanzar.

En el marco del sincretismo (fusión de teorías, doctrinas, culturas o creencias), el 11/11 simboliza una apertura energética que invita a prestar atención a los pensamientos y a la intención con la que se encaran los nuevos proyectos o cambios personales.

Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde esta interpretación, por lo que su significado se enmarca dentro del ámbito simbólico y espiritual, más como un momento de introspección que como un fenómeno comprobado.