Palermo: una mujer murió y cinco personas resultaron heridas tras un incendio

Las llamas se originaron en el dormitorio de una de las unidades, según el parte policial difundido horas después. El humo subió por los pasillos y escaleras del edificio, lo que obligó a evacuar a varios vecinos y despertó a otros que dormían.

video

Los bomberos trabajaron más de una hora hasta controlar el fuego. En el lugar intervinieron cinco ambulancias del SAME y una unidad de triage, que asistieron con oxígeno a cuatro mujeres y un hombre. Ninguno debió ser trasladado.

A pesar de los esfuerzos, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de 68 años por inhalación de humo.

La Policía Científica realizó las pericias para determinar el origen del siniestro. Por el operativo, la circulación en la zona de Scalabrini Ortiz al 2300 permaneció cortada durante varias horas. Se recomendó a los automovilistas evitar el área hasta finalizar las tareas de ventilación y seguridad del edificio.