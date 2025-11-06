Palermo: una mujer murió y cinco personas resultaron heridas tras un incendio

El fuego comenzó en un departamento del primer piso de Scalabrini Ortiz 2342. Una mujer de 68 años murió y cinco vecinos fueron asistidos por inhalación de humo.
Un incendio ocurrido en la madrugada del jueves 6 de noviembre de 2025 en un edificio de diez pisos del barrio porteño de Palermo provocó la muerte de una mujer de 68 años y dejó cinco heridos leves por inhalación de humo. El fuego comenzó en un departamento del primer piso, en Scalabrini Ortiz 2342, y rápidamente generó un amplio operativo de Bomberos de la Ciudad, SAME y Policía de la Ciudad.
Las llamas se originaron en el dormitorio de una de las unidades, según el parte policial difundido horas después. El humo subió por los pasillos y escaleras del edificio, lo que obligó a evacuar a varios vecinos y despertó a otros que dormían.
Los bomberos trabajaron más de una hora hasta controlar el fuego. En el lugar intervinieron cinco ambulancias del SAME y una unidad de triage, que asistieron con oxígeno a cuatro mujeres y un hombre. Ninguno debió ser trasladado.
A pesar de los esfuerzos, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de 68 años por inhalación de humo.
La Policía Científica realizó las pericias para determinar el origen del siniestro. Por el operativo, la circulación en la zona de Scalabrini Ortiz al 2300 permaneció cortada durante varias horas. Se recomendó a los automovilistas evitar el área hasta finalizar las tareas de ventilación y seguridad del edificio.
