La Ciudad cambia de modo: mayor seguridad y presencia cultural en la noche porteña

En paralelo con la incorporación de 120 nuevos móviles policiales (entre patrulleros, motos y cuatriciclos) y un aumento del 50% en el patrullaje nocturno, el Gobierno porteño activó el programa Modo Noche en zonas clave como Palermo Y la tradicional Avenida Corrientes.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló que este despliegue busca fortalecer la presencia estatal en las áreas de mayor actividad nocturna: “La noche porteña merece ser vivida con libertad y tranquilidad. Queremos más patrullaje, más prevención y una Ciudad activa las 24 horas”.

Jorge Macri Policia de la Ciudad, Agencia NA Jorge Macri junto a un agente de la Policía de la Ciudad durante el anuncio en Palermo. Foto Agencia NA

Palermo y Av. Corrientes en Modo Noche

En el Paseo de la Infanta y Plaza Serrano, los viernes y sábados de 19 a 6 h y los jueves y domingos de 19 a 3 h, habrá más agentes de tránsito, refuerzo del colectivo 108, mayor limpieza y una mejora sustancial en la iluminación.

En Distrito Joven, los viernes y sábados de 22 a 7 h, se realizarán operativos de ordenamiento del tránsito y el estacionamiento estará habilitado en el Parque Manuel Belgrano (ex KDT) y zonas cercanas.

Estas medidas se articulan con el incremento del patrullaje policial, que utilizará información en tiempo real del Mapa del Delito para reforzar los puntos más concurridos y prevenir situaciones de riesgo.

En la avenida Corrientes, los jueves, viernes y sábados de 19 a 3 h, también habrá más agentes de tránsito, refuerzos en las líneas de colectivo 7, 99, 108 y 115, mejoras en limpieza e iluminación y un acompañamiento de patrullas adicionales.

Además, todos los sábados de diciembre, los comercios permanecerán abiertos con promociones en bares, restaurantes y heladerías. El subte funcionará con horario extendido, y la zona ofrecerá una agenda especial de espectáculos: cine al aire libre, música en vivo, teatro y propuestas de arte urbano.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, destacó que el refuerzo nocturno “permite maximizar la prevención y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias”.

Con nuevos móviles policiales, más iluminación, transporte reforzado y una agenda cultural activa, Buenos Aires busca consolidar un concepto: una Ciudad que te cuida, te acompaña y está viva las 24 horas.