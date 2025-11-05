Salta: se estrelló una avioneta boliviana y descubrieron que llevaba 140 kilos de cocaína

El episodio ocurrió en el paraje San Felipe, en las inmediaciones de Almirante Brown y de la localidad de Horcones. La nave quedó semi incrustada en un poste.

avioneta

Según fuentes policiales, la avioneta tenía como posible destino una pista ubicada cerca del lugar donde finalmente impactó, y ya estaba siendo aguardada por dos vehículos. No llegó a aterrizar por causas que aún se investigan.

Desde primera hora de la mañana de este martes se intensificaron los operativos de rastrillaje a cargo de efectivos de Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la policía de Salta, con el objetivo de localizar a otros integrantes de la banda que, al huir, incendiaron un vehículo de apoyo.

AVIONETA 2

El fiscal federal Eduardo Villalba, junto con la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, supervisa en el lugar las tareas para preservar la escena del secuestro de la droga. Además, se ordenaron peritajes para determinar las causas por las que la aeronave se precipitó.

Villalba destacó la labor de las tres fuerzas intervinientes: “Se están haciendo rastrillajes en todo el lugar”. Sobre la avioneta y el vehículo hallados, señaló que presentan daños totales por el siniestro y el fuego intencional.

Un vecino grabó el momento de la caída

A varios metros del lugar en donde cayó el avión, un lugareño logró captar el momento justo del desplome. "Me llamó la atención que estaba volando muy bajo y a poca velocidad. Lo empecé a filmar porque no era común. Luego cuando vi que se perdió entre la arboleda me acerqué para ver qué había pasado y vi que otro vehículo estaba prendiéndose fuego", contó a medios locales.

El video que viralizó las redes muestra a la avioneta volando muy bajo y que en pocos segundos, pierde altura y se pierde en una zona arbolada. Luego se puede ver la zona de impacto: allí la aeronave está chocada contra un poste y un vehículo muy cercano prendiéndose fuego. También hay voces de más personas que alertan por el incendio del vehículo.