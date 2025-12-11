Sociedad |

Fuerte choque en Palermo: quedaron personas atrapadas

El accidente ocurrió en Avenida Libertador y Dorrego, por la mañana.

Por la mañana de este jueves, en el barrio de Palermo, se produjo un fuerte choque entre dos autos en la intersección de Avenida Libertador y Dorrego.

El siniestro dejó a cuatro personas heridas, que quedaron por varios minutos atrapadas en los vehículos, y fueron trasladadas por el SAME al Hospital Fernández. Todas ellas con politraumatismos.

Según las primeras fuentes de información, el choque ocurrió porque el auto que iba por Dorrego cruzó con el semáforo en rojo.

Choque en Av. libertador y Dorrego

