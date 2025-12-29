Tragedia en México: al menos 13 muertos y casi un centenar de heridos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Embed ️Se descarriló el tren de pasajeros





Este domingo se descarriló el tren de pasajeros Interoceánico, a 5 kilómetros al sur de Nizanda, perteneciente a Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.



Se reportan heridos, el tren había partido de Salina Cruz, Oaxaca.

El accidente ocurrió sobre la Línea Z, a la altura de la comunidad zapoteca de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, en el sur de México. En la formación viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros distribuidos entre dos locomotoras y cuatro vagones. Las autoridades indicaron que “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal” y mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué originó el siniestro.

La respuesta oficial fue inmediata y de gran magnitud. La Marina desplegó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico para las tareas de búsqueda, rescate y asistencia. En un comunicado, la institución expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó su compromiso de actuar con transparencia y apego a la ley.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el saldo fatal y anunció acciones de acompañamiento a las familias afectadas. Informó que el secretario de Marina y representantes de Derechos Humanos fueron enviados al lugar para brindar asistencia directa, mientras que la Secretaría de Gobernación coordina las labores junto con autoridades estatales.

El Corredor Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos del país, concebido para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante trenes, puertos y polos industriales, con el objetivo de fortalecer el comercio internacional y competir, incluso, con el Canal de Panamá. Tras el accidente, toda la atención está puesta ahora en esclarecer las causas y asistir a las víctimas de una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos tiempos en México.