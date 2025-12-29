Clima |

Clima en CABA: pronóstico para este lunes 29 de diciembre

La Ciudad y alrededores tendrán máximas cercanas a 39°C, mientras continúan las alertas por tormentas y altas temperaturas en el norte del país.

Según el SMN, este lunes 29 de diciembre se presenta con una jornada de calor intenso en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 35°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El ambiente será pesado por la humedad y los vientos leves del este.

Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Para el martes 30 de diciembre se espera que el calor se intensifique en el AMBA. La temperatura podría trepar hasta entre 37°C y 39°C bajo cielo mayormente despejado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones sofocantes durante gran parte del día, con escasa probabilidad de precipitaciones.

Ya el miércoles 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, también se perfila muy caluroso. En la Ciudad y alrededores se estima una mínima cercana a los 26°C y una máxima alrededor de 37°C, sin lluvias previstas. Recién hacia el jueves 1 de enero podría llegar un leve alivio con un descenso térmico producto de la rotación del viento.

Clima en el resto del país

En el resto del país, el norte argentino, incluyendo Misiones, Corrientes y Chaco, continúa bajo alerta amarilla por tormentas aisladas y chaparrones. En Posadas se aguarda una mínima de 24°C y una máxima que rondará los 29°C, con elevado índice UV y condiciones de humedad muy altas.

Mapa del clima del país para este lunes 29 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras tanto, en provincias del centro y oeste como Córdoba, San Luis y Mendoza se prevén máximas entre 36°C y 38°C, con sensaciones térmicas cercanas a los 40°C. En la Patagonia el tiempo se mantendrá más estable, aunque con temperaturas elevadas para la región y algunas probabilidades de lluvias aisladas. Desde el SMN advierten que las alertas podrían actualizarse según evolucione el escenario meteorológico.

