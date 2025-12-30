Paro de colectivos: continúa la medida de fuerza por salarios impagos en líneas de la zona sur

Según denunciaron los delegados, más de 500 empleados se ven afectados por los retrasos en los pagos. “Nos dijeron que el subsidio esperado no llegó y que, por eso, no se completó el pago de los viáticos. Como no percibimos lo que nos corresponde, seguimos con abstención de tareas. Además, todavía falta el aguinaldo. Estamos a la espera de que la empresa cumpla”, explicó Pablo Gallardo, delegado de la línea 148.

El lunes, los trabajadores marcharon también hacia la Secretaría de Transporte, y según adelantó Gallardo, “podrían trasladarse próximamente al Puente Pueyrredón para visibilizar aún más su reclamo”. La retención de tareas continuará hasta que la empresa regularice la situación.

De acuerdo con los cálculos de los delegados, cada trabajador tiene pendiente aproximadamente $150.000 de viáticos y entre $700.000 y $800.000 del aguinaldo.

Gallardo señaló que no es la primera vez que la empresa incumple con sus obligaciones: “Hace un año que venimos reclamando porque no nos pagan en tiempo y forma”. Además, criticó la operatividad de la línea: “El servicio es un desastre porque no hay unidades suficientes. La empresa debería contar con al menos 150 colectivos, pero actualmente trabaja con solo 50”, concluyó.

Ante todo esto, este martes comenzó la jornada con varias movilizaciones, con choferes de la línea 148 y 502 bloqueando las cabeceras de MOQSA en Avenida 14 y Camino General Belgrano, Berazategui, según informó Periodismo Móvil.

MOQSA se suma a la suspensión del servicio

Este martes, los choferes de siete líneas de colectivos de la zona sur iniciaron otra medida de fuerza. Se trata de trabajadores de la empresa Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), que administra las líneas 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, y que reclaman por el pago de sueldos y viáticos atrasados.

“Queremos pedir disculpas a los señores usuarios, que son los mayores perjudicados de esto. Pero lo que está pasando acá es simplemente una abstención de tareas por falta de pagos. La empresa tendría que haber depositado todo el sueldo, pero tenemos compañeros que no lo han cobrado, o que no cobraron el viático o que salieron de vacaciones este lunes y no les depositaron el adelanto el viernes”, explicó un delegado gremial.

El chofer agregó que la empresa argumenta que el Gobierno nacional no les depositó los subsidios: “Nosotros no podemos comprobar si eso es cierto o no. Por ahí estamos siendo utilizados como medio de presión hacia el Gobierno para que le deposite el dinero a la empresa. La verdad, no nos interesa y no nos gusta ser utilizados para que ellos puedan recibir su dinero. La empresa diariamente recauda por la SUBE, por la venta de boletos y ese dinero le entra al otro día o a las 48 horas. Nos podrían haber pagado, pero la plata no ha aparecido y la empresa no da respuestas. Esto se soluciona fácil: cuando nos depositen el dinero que es nuestro, volvemos a trabajar”.