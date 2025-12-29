Confirman el procesamiento a Matías Morla y dos hermanas de Diego Maradona

Conforme al escrito de 25 páginas, las defensas del letrado, su cuñado, Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado-, Claudia y Rita Maradona habían apelado los procesamientos dictaminados a mediados de septiembre. “Al tiempo de apelar, algunas de las defensas plantearon que la Sala IV había excedido la competencia habilitada por el recurso de las partes legitimadas activamente”, sostiene el documento.

Se indica que “se entendió que la pretensión no radicaba en el procesamiento de los imputados sino, en cualquier caso, en revocar el sobreseimiento que se había dictado, anularlo o que otro tribunal se pronunciara”.

Los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto desestimaron el cuestionamiento de Morla referido a la presunta ausencia de prueba y la “enorme falencia” que se invocó, como consecuencia de la inexistencia de “documentos importantes” que avalen la imputación.

Además, los magistrados consideraron “acertado” el hecho de que Sattvica S.A. fue un “ropaje societario”, ya que “no desarrolló ninguna actividad económica durante varias años”, de acuerdo a las informaciones brindadas por la Inspección General de Justicia (IGJ).

image

Los camaristas entendieron que el supuesto deseo de Maradona de “poder entregar el fruto de sus años de deportista de elite a sus hermanas y no a sus hijas” no puede prosperar a raíz de que incumple los principios del derecho sucesorio (artículos 2.277 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial).

En este sentido, se resalta que Dalma, Gianinna, Jana, Diego Maradona Junior y Dieguito Fernando tienen la posibilidad de acceder a una “porción legítima” del testamento del “Diez” (artículo 2.444).

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por su parte, las dos hermanas del exjugador de la Selección Argentina y Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del campeón del Mundo en México 1986 a los herederos.

Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona.