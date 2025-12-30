Clima |

Calor extremo en la Ciudad: el pronóstico para este martes 30 de diciembre en CABA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, rige alerta por altas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, más el centro del país, con picos cercanos a 40°C. El alivio llegaría hacia el fin de semana.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa otra jornada sofocante, con una máxima prevista de 37 °C, cielos parcialmente despejados y sin chances de lluvias. La alerta naranja por calor extremo continúa vigente para CABA y alrededores, con especial atención sobre los grupos de riesgo debido a la persistencia de temperaturas muy por encima de lo habitual.

La situación no mejorará en lo inmediato: para el miércoles se espera que el termómetro vuelva a trepar hasta los 38 °C, con mínimas elevadas que rondarán los 27 °C y sensación térmica aún más alta. La alerta sigue activa en gran parte del Área Metropolitana y las autoridades advierten mantener cuidados especiales ante posibles impactos en la salud.

Clima CABA SMN
Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Recién hacia el jueves 1° de enero se prevé un alivio, con una máxima cercana a los 30 °C y mínima de 19 °C. El viernes y sábado se mantendrán valores entre 28 °C y 31 °C, con mañanas más frescas y cielo parcialmente nublado. Hasta el domingo las condiciones seguirán relativamente estables, sin probabilidades significativas de precipitaciones pero con un descenso térmico respecto a los días previos.

La ola de calor no se limita a la Ciudad de Buenos Aires: afecta gran parte del país, con fuerte impacto en la franja central. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el oeste bonaerense y La Pampa registran temperaturas extremas y amplias zonas bajo alerta amarilla y naranja, según los informes oficiales.

Clima en el resto del país

En el resto del país, el calor también se hace sentir con fuerza en la franja central y norte. Las provincias del NEA y NOA presentan condiciones variables, con núcleos de tormenta y chaparrones aislados en sectores de Misiones, Formosa, Chaco y parte del norte de Córdoba, mientras que otras zonas del centro del país, como Santa Fe, La Pampa y el oeste bonaerense, muestran cielo parcialmente nublado a despejado. Las temperaturas máximas alcanzan valores extremos, con registros de entre 33 °C y 40 °C, especialmente sobre el centro del territorio, donde el calor es intenso y generalizado.

Clima País SMN
Mapa del clima del país para este martes 30 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

En contraste, la Patagonia atraviesa un escenario completamente diferente, con ambiente mucho más fresco y condiciones más inestables hacia el sur. En provincias como Neuquén y Río Negro las máximas rondan entre los 19 °C y 32 °C, mientras que, hacia el extremo austral, incluyendo Tierra del Fuego, se registran valores incluso inferiores a los 12 °C, con nubosidad abundante y probabilidad de precipitaciones. Este marcado contraste térmico evidencia la fuerte amplitud de condiciones que atraviesa el país en esta jornada.

