Calor extremo en la Ciudad: el pronóstico para este martes 30 de diciembre en CABA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, rige alerta por altas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, más el centro del país, con picos cercanos a 40°C. El alivio llegaría hacia el fin de semana.
La Ciudad de Buenos Aires atraviesa otra jornada sofocante, con una máxima prevista de 37 °C, cielos parcialmente despejados y sin chances de lluvias. La alerta naranja por calor extremo continúa vigente para CABA y alrededores, con especial atención sobre los grupos de riesgo debido a la persistencia de temperaturas muy por encima de lo habitual.
La situación no mejorará en lo inmediato: para el miércoles se espera que el termómetro vuelva a trepar hasta los 38 °C, con mínimas elevadas que rondarán los 27 °C y sensación térmica aún más alta. La alerta sigue activa en gran parte del Área Metropolitana y las autoridades advierten mantener cuidados especiales ante posibles impactos en la salud.
Recién hacia el jueves 1° de enero se prevé un alivio, con una máxima cercana a los 30 °C y mínima de 19 °C. El viernes y sábado se mantendrán valores entre 28 °C y 31 °C, con mañanas más frescas y cielo parcialmente nublado. Hasta el domingo las condiciones seguirán relativamente estables, sin probabilidades significativas de precipitaciones pero con un descenso térmico respecto a los días previos.
La ola de calor no se limita a la Ciudad de Buenos Aires: afecta gran parte del país, con fuerte impacto en la franja central. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el oeste bonaerense y La Pampa registran temperaturas extremas y amplias zonas bajo alerta amarilla y naranja, según los informes oficiales.
En el resto del país, el calor también se hace sentir con fuerza en la franja central y norte. Las provincias del NEA y NOA presentan condiciones variables, con núcleos de tormenta y chaparrones aislados en sectores de Misiones, Formosa, Chaco y parte del norte de Córdoba, mientras que otras zonas del centro del país, como Santa Fe, La Pampa y el oeste bonaerense, muestran cielo parcialmente nublado a despejado. Las temperaturas máximas alcanzan valores extremos, con registros de entre 33 °C y 40 °C, especialmente sobre el centro del territorio, donde el calor es intenso y generalizado.
En contraste, la Patagonia atraviesa un escenario completamente diferente, con ambiente mucho más fresco y condiciones más inestables hacia el sur. En provincias como Neuquén y Río Negro las máximas rondan entre los 19 °C y 32 °C, mientras que, hacia el extremo austral, incluyendo Tierra del Fuego, se registran valores incluso inferiores a los 12 °C, con nubosidad abundante y probabilidad de precipitaciones. Este marcado contraste térmico evidencia la fuerte amplitud de condiciones que atraviesa el país en esta jornada.