Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan

La medida surge por el reclamo del depósito del 50% restante de los sueldos, pago que en varias empresas aún no se hizo efectivo.

Gracias a @CiudadDeBondis y el seguimiento a través de https://parodebondis.com.ar/ podemos saber que la abstención se mantiene "hasta nuevo aviso" en varias líneas y otras esperan expectantes la negociación que sigue en curso.

Líneas con abstención de tareas:

El cese de las actividades es parcial, sin ratificarse a estas horas el paro total por parte de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) para este viernes, por lo que podría haber cambios durante el día.

Las líneas con abstención de tareas son: 22, 44, 159, 172, 174, 219, 300, 317, 321, 324, 372, 383, 583, 584, 603, 619, y 624.

La línea 160 circulará con normalidad hasta las 12hs , si hasta ese momento no se ve reflejado el deposito del dinero faltante, cesaran las actividades hasta nuevo aviso.

La empresa El Nuevo Halcón presta servicio normal, ya que las lIneas a su cargo recibieron el deposito de la totalidad de su sueldo.

Además La UTA y el Gobierno negocian para evitar el paro de colectivos de mañana

Las líneas 28, 101, 153, 172, 174, 242, 253, 298, 317, 321 y 635 comenzaron a reanudar sus servicios.