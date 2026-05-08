Paro de colectivos en el AMBA: MOQSA y la Línea 22 no circulan este viernes por conflicto salarial

La empresa informó que solo abonará una parte de los salarios de abril y los trabajadores iniciaron una medida de fuerza desde la medianoche. Hay servicios suspendidos y frecuencias reducidas.
El conflicto salarial en la empresa MOQSA volvió a golpear de lleno al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde las 00 de este viernes 8 de mayo, trabajadores iniciaron un paro de actividades luego de que la firma comunicara que no podrá pagar la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de abril.
La medida de fuerza afecta a miles de pasajeros que desde las primeras horas de la mañana se encontraron con servicios suspendidos y frecuencias reducidas en distintas líneas de colectivos.
Según informaron los trabajadores, la protesta se mantendrá mientras no haya una solución concreta sobre el pago de haberes. La empresa, por su parte, atribuyó la crisis al atraso en el envío de subsidios y compensaciones tarifarias por parte del Estado nacional y provincial.
En un comunicado interno, MOQSA señaló que abonará inicialmente el 50% del salario a sus empleados. Además, indicó que quienes perciban menos de $500.000 cobrarán el sueldo completo y que, en los casos donde la mitad del haber no alcance esa cifra, se garantizará un piso mínimo de $500.000.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los trabajadores, que decidieron avanzar con un nuevo paro de colectivos. El conflicto se suma a una serie de reclamos que la empresa arrastra desde hace meses, marcados por demoras salariales, protestas gremiales y reiteradas interrupciones del servicio.
De acuerdo con lo informado por la cuenta especializada “Ciudad de Bondis”, las líneas afectadas por la medida de fuerza son la 22, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, todas operadas por MOQSA.
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