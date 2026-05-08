Paro de colectivos en el AMBA: MOQSA y la Línea 22 no circulan este viernes por conflicto salarial

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los trabajadores, que decidieron avanzar con un nuevo paro de colectivos. El conflicto se suma a una serie de reclamos que la empresa arrastra desde hace meses, marcados por demoras salariales, protestas gremiales y reiteradas interrupciones del servicio.

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Desde las 00hs, paro en la #Linea22 y todo #MOQSA (#Linea159) por falta de pago de sueldos pic.twitter.com/x0uAy7zwFj — Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis) May 8, 2026

De acuerdo con lo informado por la cuenta especializada “Ciudad de Bondis”, las líneas afectadas por la medida de fuerza son la 22, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, todas operadas por MOQSA.