El tiempo en el AMBA para este viernes 8 de mayo

El SMN anticipa para este viernes lluvias por la madrugada y luego ráfagas de viento en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 8 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con clima templado, con lluvias, tormentas por la madrugada, por la tarde ráfagas de viento, la temperatura comienza a bajar bruscamente. La temperatura mínima prevista es de 8°C y, la máxima, de 14°C.
El sábado se espera un clima ventoso durante el día, sin lluvias, con cielo parcialmente nublado las marcas térmicas oscilarán entre los 9°C y los 14°C.
Ya para el domingo, comienza a mejorar, cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado por la tarde, con la ausencia de lluvias. Habrá una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 20°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, ventosa, sin posibilidad de lluvias por la mañana.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 14°C y 19°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas más elevadas, con marcas entre 14°C y 18°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 20°C. Habrá períodos ventoso, con cielo parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 7°C y 3°C. Se espera nubosidad variable y algunas lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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