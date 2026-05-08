El tiempo en el AMBA para este viernes 8 de mayo

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 14°C y 19°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas más elevadas, con marcas entre 14°C y 18°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 20°C. Habrá períodos ventoso, con cielo parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 7°C y 3°C. Se espera nubosidad variable y algunas lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.