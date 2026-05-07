Causa Maradona: un forense declaró que la agonía fue de "12 horas"

En el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona declararon un forense y profesionales de la Clínica Ipensa. Se dictó cuarto intermedio hasta el martes
Un médico forense que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona aseguró que el futbolista agonizó por espacio de 12 horas y que su corazón "estaba notablemente aumentado", ya que pesaba 503 gramos.
El médico forense Carlos Mauricio Cassinelli y profesionales de la clínica Ipensa declararon este jueves en la octava audiencia del juicio por la muerte del astro argentino en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.
Cassinelli recordó que en noviembre de 2020 acudió a una estación de servicio YPF para encontrarse con su colega Federico Corasaniti y el jefe de la Policía Científica de Zona Norte, el comisario mayor Méndez, con quienes concurrió a la vivienda del lote Nº45 del barrio cerrado San Andrés, en Tigre, donde se halló el cuerpo.
"La gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias. El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas", precisó.
Admitió que "no sabría decirle con exactitud" el tiempo de la agonía de Diego Armando Maradona ante la pregunta del fiscal Cosme Iribarren. Sin embargo, reconoció que "en un momento" se concluyó que la agonía fue de "12 horas", dato que está incluido en la Junta Médica.
El ex miembro de la Policía Científica, precisó que en la autopsia se detectó que el corazón de Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño" con un peso de "503 gramos".
El traumatólogo Flavio Tunessi recordó que a Maradona "no se lo veía bien" el 30 de octubre de 2020, día en el que cumplió 60 años y fue homenajeado en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP). En este sentido, citó que se comunicó con el neurocirujano Leopoldo Luque para conversar sobre la salud del por entonces entrenador del "Lobo" y "coordinar los chequeos" en la Clínica Ipensa. "El contacto me lo pasó el presidente de Gimnasia", sostuvo.
El neurólogo de la Clínica Ipensa Martín Cesarini indicó que no había necesidad de una "intervención urgente" por el hematoma subdural de Maradona.
El neurocirujano Guillermo Burry afirmó que Maradona presentaba un "hematoma subdural crónico", al tiempo que cuando acudió a la habitación, en ese sanatorio de La Plata, el paciente se encontraba "sedado en su cama" y "escasas respuestas verbales".
Luego de escuchados los testimonios, el tribunal decidió retomar las audieincias apartir del martes próximo.