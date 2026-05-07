Causa Maradona: un forense declaró que la agonía fue de "12 horas"

Admitió que "no sabría decirle con exactitud" el tiempo de la agonía de Diego Armando Maradona ante la pregunta del fiscal Cosme Iribarren. Sin embargo, reconoció que "en un momento" se concluyó que la agonía fue de "12 horas", dato que está incluido en la Junta Médica.

El ex miembro de la Policía Científica, precisó que en la autopsia se detectó que el corazón de Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño" con un peso de "503 gramos".

En la puerta de los Tribunales se congregó una decena de admiradores de Maradona para exigir justicia por su muerte. En la puerta de los Tribunales se congregó una decena de admiradores de Maradona para exigir justicia por su muerte.

El turno de los profesionales de la Clínica Ipensa

El traumatólogo Flavio Tunessi recordó que a Maradona "no se lo veía bien" el 30 de octubre de 2020, día en el que cumplió 60 años y fue homenajeado en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP). En este sentido, citó que se comunicó con el neurocirujano Leopoldo Luque para conversar sobre la salud del por entonces entrenador del "Lobo" y "coordinar los chequeos" en la Clínica Ipensa. "El contacto me lo pasó el presidente de Gimnasia", sostuvo.

El neurólogo de la Clínica Ipensa Martín Cesarini indicó que no había necesidad de una "intervención urgente" por el hematoma subdural de Maradona.

El neurocirujano Guillermo Burry afirmó que Maradona presentaba un "hematoma subdural crónico", al tiempo que cuando acudió a la habitación, en ese sanatorio de La Plata, el paciente se encontraba "sedado en su cama" y "escasas respuestas verbales".

Luego de escuchados los testimonios, el tribunal decidió retomar las audieincias apartir del martes próximo.