La OMS confirmó ocho casos de hantavirus vinculados al brote en un crucero

La secuencia del brote comenzó el 6 de abril, cuando un pasajero presentó síntomas a bordo del barco y murió días después sin que inicialmente se sospechara de hantavirus. Posteriormente fallecieron su esposa y otra mujer que también viajaba en el crucero.

Embed La OMS evalúa el riesgo del hantavirus para la salud publica



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa para informar de la sobre el hantavirus relacionado con un crucero MV Hondius.https://t.co/SQSbM0Zn0G pic.twitter.com/OrKohc6upX — RT en Español (@ActualidadRT) May 7, 2026

La directora de prevención y preparación de epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, aclaró que el hantavirus no se comporta como el covid-19 o la gripe. Explicó que "la mayoría de las cepas no se transmite entre personas y que los contagios suelen producirse por contacto con roedores o sus excrementos".

Sin embargo, remarcó que el virus Andes sí registró casos de transmisión interpersonal en brotes anteriores. Según indicó, la OMS considera que eso fue lo que ocurrió dentro del crucero, donde las condiciones de convivencia en espacios cerrados facilitaron el contacto estrecho entre los pasajeros afectados.

El MV Hondius tiene previsto arribar a Tenerife, en España, donde desembarcarán los pasajeros restantes. Los casos confirmados ya fueron evacuados a distintos países europeos y a Sudáfrica, mientras las autoridades sanitarias continúan monitoreando a las personas que tuvieron contacto con los infectados.