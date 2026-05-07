La OMS confirmó ocho casos de hantavirus vinculados al brote en un crucero

La variante detectada es la única del hantavirus con capacidad conocida de transmisión limitada entre personas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el brote detectado en el crucero "MV Hondius" está relacionado con el virus Andes, la cepa más peligrosa del hantavirus y la única conocida con capacidad de transmisión limitada entre personas, por lo que podrían aparecer nuevos casos debido al largo período de incubación de la enfermedad.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el virus Andes circula en América Latina y que, a diferencia de otras variantes del hantavirus, puede contagiarse entre humanos en situaciones de contacto estrecho y prolongado. Los antecedentes registrados muestran que los contagios suelen producirse entre familiares, parejas o personal sanitario.
Hasta el momento, la OMS identificó ocho casos vinculados al crucero de bandera neerlandesa que realizaba un recorrido entre Ushuaia y Cabo Verde. Cinco contagios ya fueron confirmados y otros tres permanecen bajo sospecha. Tres pacientes continúan internados, uno de ellos en terapia intensiva.
Tedros señaló que el período de incubación del virus Andes puede alcanzar las seis semanas, por lo que no se descarta que aparezcan nuevos contagios en los próximos días. A pesar de la gravedad del episodio, la OMS mantiene una evaluación de riesgo bajo para la salud pública internacional.
La secuencia del brote comenzó el 6 de abril, cuando un pasajero presentó síntomas a bordo del barco y murió días después sin que inicialmente se sospechara de hantavirus. Posteriormente fallecieron su esposa y otra mujer que también viajaba en el crucero.
La directora de prevención y preparación de epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, aclaró que el hantavirus no se comporta como el covid-19 o la gripe. Explicó que "la mayoría de las cepas no se transmite entre personas y que los contagios suelen producirse por contacto con roedores o sus excrementos".
Sin embargo, remarcó que el virus Andes sí registró casos de transmisión interpersonal en brotes anteriores. Según indicó, la OMS considera que eso fue lo que ocurrió dentro del crucero, donde las condiciones de convivencia en espacios cerrados facilitaron el contacto estrecho entre los pasajeros afectados.
El MV Hondius tiene previsto arribar a Tenerife, en España, donde desembarcarán los pasajeros restantes. Los casos confirmados ya fueron evacuados a distintos países europeos y a Sudáfrica, mientras las autoridades sanitarias continúan monitoreando a las personas que tuvieron contacto con los infectados.
comentar