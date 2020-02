Gollán recibió a Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva y Mónica Castillo, de la ONG La Semilla, que fueron acompañadas de la diputada nacional por el Frente de Todos, Mara Brawer. Además, en la reunión estuvo presente la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de buenos Aires, Estela Díaz.

"La reunión fue re positiva y estamos contentas porque esté gobierno nos está dando la oportunidad de seguir el debate. Queremos el autocultivo, no queremos el mercado negro. Pedimos por el autocultivo personal y de terceros. Por lo menos a nivel provincial, queremos que se implemente. Queremos un registro de cultivadores, ya tuvimos un gobierno que nos persiguió y nos discriminó", comentó Mónica Castillo en diálogo con DIARIO POPULAR.

¿Cuál fue la respuesta de Gollán cuando las madres le plantearon una modificación en la ley 27.350 que no discrimine otras patologías y la necesidad de crear un registro de cultivadores?

"Que tenemos razón. Nos encontramos con una persona muy humana, tanto él como la ministra de género. Fuimos muy sinceros, no queremos ser allanados, no queremos que nos digan que drogamos a nuestros hijos. Y Gollán nos dijo: "si es por mí, quisiera que esto esté ya", contó la integrante de la ONG La Semilla.

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SALUD Y LA MINISTRA DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ayer nos reunimos con el Ministro de Salud de Buenos Aires, @DrDanielGollan y con @EstelaDiaz63, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia pic.twitter.com/rrt3F5Goas — MamacultivaArg (@MamaCultivaArg) February 18, 2020

Luego, Mónica Castillo remarcó la importancia de la no discriminación de patologías en la ley de cannabis medicinal: "Queremos una reforma en la ley 27350 que incluya otras enfermedades, no solo epilepsia. Hay usuarios con diferentes patologías que necesitan las flores, cremas o aceite. Mi hijo Salvador, de 5 años, padece Trastorno de Espectro Autista (TEA), y con el aceite, no tomó nunca un fármaco".

En el registro de cultivadores, se habló de la inclusión de terceros o cultivadores solidarios: "Planteamos el cultivo solidario, porque hay mucha gente que no cultiva porque el da miedo o porque no sabe, y le cultiva un amigo, un nieto o cualquier familiar que se pueda. Gollán nos dio la razón con el cultivo solidario".

¿Cómo sigue? Próximamente se abrirá otra mesa de debate entre el ministro, las mamas cultivadores, y en la próxima reunión se incluirán otros médicos especialistas.