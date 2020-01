Cultivadores solidarios, un eslabón clave en el cannabis medicinal de la Argentina

Hoy por hoy, en Argentina hay una delgada línea entre la decisión de cultivar y utilizar el cannabis como método paliativo antidolor, y la cárcel. Lamentablemente sin una modificación de la actual Ley de Drogas Nº23.737 los cultivadores que vienen suministrando el aceite y las flores a los pacientes corren el riesgo de ser allanados y condenados en la misma escala penal que un narco, violador o asesino.

Es cierto que con la Ley Nº27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de cannabis, se dio un paso en la Argentina. Pero fue un paso muy corto, maquillador de necesidades. La realidad es que falta una decisión política fuerte para que los cultivadores y usuarios medicinales dejen ser cazados por la policía. Se necesita una ley que incluya el autocultivo y el cultivo solidario para lograr un cambio de paradigma.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene como propuesta hacer un estudio sobre "la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo", y esta idea (que ya fue apoyada públicamente por los ministros de seguridad de la Nación y Provincia, y por el nuevo ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires) seguramente avanzará con el correr de los meses. Pero todavía no se concretó y mientras tanto se siguen realizando allanamientos, detenciones, y procesamientos.

¿Cuántas veces se ven titulares en los medios que desinforman con la leyenda “golpe al narcotráfico”? Cientos de veces, y solo muestran una foto con 1, 2 o 3 plantas de cannabis con la intención demonizar la marihuana y ponderar el supuesto trabajo del ministerio de seguridad de turno. Hoy, el porcentaje de los expedientes que se abrieron en la justicia argentina contra usuarios es altísimo. Se llenan las estadísticas con los consumidores. Si consumís, ya sea para uso medicinal o lúdico, sos un delincuente. Por eso el aire a regulación que se respira desde la asunción de AF genera grandes expectativas.

¿Las personas que utilizan aceite de cannabis para aliviar dolores cultivan su propia medicina? Solo algunas pocas. El cultivo casero ha crecido en los últimos años y sobre todo desde 2018; pero la gran mayoría de los pacientes recurren a los cultivadores solidarios, y gracias a las donaciones de éstos pueden empezar o continuar con su tratamiento.

El rol de los cultivadores en el cannabis medicinal

Mamá Cultiva Argentina

"Las cultivadoras y cultivadores en Mamá Cultiva Argentina crecieron junto a nosotras en la comprensión del potencial terapéutico del cannabis, acompañándonos con su saber y generosidad e incorporando nuestra experiencia para mejorar la calidad de sus productos. Este vínculo, que fortalece los lazos comunitarios y aporta a la construcción de una red ciudadana autogestiva, es clave a la hora de pensar una nueva legislación, que ya no criminalice a quienes, incluso a riesgo de perder su libertad, tuvieron el coraje de salir a la luz y visibilizar esta labor tan importante para quienes necesitan terapias cannábicas y no tienen la posibilidad de ejercer la herramienta del autocultivo", remarcó Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina y mamá de Emiliano, diagnosticado con epilepsia y luego con autismo, en diálogo con POPULAR.

"La marihuana o cannabis es la misma planta, nombre vulgar versus el nombre científico. Similar cosa sucede con sus diferentes usos, para algunes es netamente una terapia y para otres una forma de vida o de expresión de su libertad personal. Todas estas variantes desde hace muchos años son parte de la Cultura Cannábica, cuyos principales actrices/actores son lxs cultivadorxs. La solidaridad es parte importante de esta construcción que resiste las persecuciones. En definitiva sin cultivadorxs no hay cannabis de ningún tipo. La ley actual genera infinidad de dolores y entre ellos el menos nombrado es el causado por la estigmatización y persecución penal. Cristina Vázquez quien fue inculpada de manera arbitraria a prisión perpetua por homicidio, hace breves días liberada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró a los medios que la 'condenaron por ser mujer y pobre, por prejuicios, porque fumaba marihuana y tenía materias previas'. Esto demuestra el necesario cambio de la ley de drogas. Los dolores son infinitos. Y no nos olvidamos que el precio del aceite de marihuana es la perdida de la libertad de quienes la cultiven", expresó Julián Peré, integrante de la Asociación Cultural Jardín del Unicornio y cultivador a cargo.

"Como usuario medicinal y cultivador desde el año 2012, para mí la prohibición termina donde comienza el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Todo usuario medicinal ha sido beneficiado o aprendido las técnicas de cultivo gracias a los cultivadores recreativos. Considero que hemos pasado 4 años muy duros, con mucha persecución, con cultivadores recreativos y medicinales detenidos. Esperemos que el sistema cambie, y estoy convencido que la única manera de poder avanzar es derogar la 23.737, ley que considero nefasta, inconstitucional, que atenta contra los derechos humanos. Y tenemos el derecho a elegir, si yo me siento bien con la planta, porque me quita dolor y me ayuda a una mejor calidad de vida, yo voy a cultivar igual. A mi no me importa, por eso he seguido adelante. Si bien tengo un amparo y estoy protegido, la prohibición enferma, porque vivís perseguido, tenés que cuidarte de todo. Ahora se está abriendo la cabeza de la gente. Hay que derogar la ley 23.737, no hay que hacer leyes para emparchar, y que sigamos criminalizados", comentóAlejandro Cibotti, usuario medicinal que recibió la autorización de la Justicia porteña al "uso compasivo" de cannabis.

"Yo no sabía cultivar y nunca había visto una planta de Cannabis Sativa. Un díaa sin conocerme Mabel, una súper mamá de 'Familias cultivando', me dio aceite para mi hijo Tadeo Fernández con miedos típicos por mi ignorancia en el tema. Dudé hasta que un momento dije: ¿cuánta droga química le damos a un ser querido, como no intentar con una planta? Hice un curso, fui y voy a Talleres, aprendo cada día, me enseñaron a cultivar y sobre todo a ser solidaria. Desde el momento que vi los cambios de Tade con el cannabis supe que iba a cultivar. Pero si me pongo a pensar en el antes y después del cannabis, no tengo dudas de que elegí el mejor camino. Con la salud de mi hijo no se juega, por eso quiero agradecer al neurólogo de mi nene su interés por aprender y que nos acompañe. Hoy ya muchos profesionales se suman a aprender y no negarnos la posibilidad de cuidar su calidad de vida. Hoy Tadeo está con dos anticonvulsivos y una de las medicación para su espasticidad menos. Si el estado no puede garantizar la salud de mi hijo, nadie puede evitar que yo lo haga, nadie", dijo Natalia Moretta, mamá de Tadeo Fernandez Moretta, nene de 13 años que padece parálisis cerebral espástica.

"En mi caso cuando no pude cultivar cannabis, dependí de los cultivadores solidarios. Pedir es algo complejo, porque uno sabe que es difícil que te regalen flores o aceite. En mis casos siempre aporté algo, ya sea sustratos, macetas o algo que le sirva en el cultivo. Cuando uno habla del cultivador solidario nunca se pone sobre la mesa los papeles de cuánto dinero le está saliendo a esa persona cultivar. El cambio de gobierno, los dichos de los ministros de seguridad de Nación y Provincia, todo suma a que haya una cuota de esperanza. Esto es un tema que se va a tener que discutir en cámaras de diputados, que se va a tener que debatir, escuchar cosas horribles de personas súper dinosaurias, pero no las vamos a tener que bancar. Espero que en el momento que se decida debatir una ley entre dentro de esa ley el sistema de clubes de membresía o clubes de cultivo como lo plantea Uruguay, me parece un sistema democrático y horizontal. Sobre todo desde abajo, no es que viene una empresa a darte las flores sino que son los mismos usuarios que coordinan para que le cultiven y llevan adelante una asociación con el cultivo como eje principal y los cultivadores puedan recibir un sueldo. Y los asociados puedan conseguir algo de calidad. Me parece que la legislación tiene que ir por ese lado", opinó en declaraciones a POPULAR, Francisco Giovanoli, joven con epilepsia que estuvo procesado 5 años por cultivar cannabis para uso medicinal y luego fue absuelto de "culpa y cargo" por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Comodoro Rivadavia.