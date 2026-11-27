La conductora de Todo cocinado se cruzó con un bache en ruta, que pudo haberle costado la vida. Las llantas de su auto quedaron destruidas.
Rocío Marengo pasó un día "para el olvido". La actriz y presentadora de tevé vivió un mal momento mientras se trasladaba de un lado para el otro, y se cruzó por una severa rotura en el pavimento. La situación puso en riesgo su vida y la que quien la acompañaba, según ella misma contó...
Un bache en la ruta 47 generó que dos de los neumáticos de su auto, se vean afectados, lo que podría haberle generado un accidente de impacto, a la altura del camino que une la localidad de Luján con la de Navarro. Un pozo de grandes dimensiones hizo que las cubiertas de su móvil queden destruidas y que el riesgo pase a ser extremo.
"Casi nos matamos... Un poco gigante listo para matar a cualquier, en cualquier momento. Me estoy guardando todo lo que siento en este momento. Tengo el corazón parado del susto”, expresó Rocío, desde su cuenta de redes sociales, en Instagram, con una seguidilla de posteos en donde detalla lo vivido.
“Ahora que pasó el susto y ya estamos en casa. ¿Qué onda Vialidad? ¿Quién se hace cargo?”, planteó, Marengo, al poder regresar a su hogar. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. Año 2026, una barbaridad”, manifestó la conductora de Todo cocinado, en las tardes de El 9.
“Todos quieren cargos políticos, después no hacen nada. Mientras tanto los argentinos arriesgando la vida en la ruta...", expuso, Rocío, por escrito, visiblemente indignada por lo vivido, que puso en riesgo la integridad física de una mamá con un bebé, de apenas un añito de vida.
"Viajar por nuestro país y llegar a destino es seguir viviendo de pedo... Los que estuvieron, están o estarán, me da lo mismo quién. Hagan. Piensen en los argentinos”, remató, Marengo. Lo bueno es que ella está sana y salva, a pesar del gran susto vivido.
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