“Ahora que pasó el susto y ya estamos en casa. ¿Qué onda Vialidad? ¿Quién se hace cargo?”, planteó, Marengo, al poder regresar a su hogar. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. Año 2026, una barbaridad”, manifestó la conductora de Todo cocinado, en las tardes de El 9.

Los posteos de Rocío en Instagram, explicabdo lo que le pasó.

EL FUERTE PLANTEO DE ROCÍO

“Todos quieren cargos políticos, después no hacen nada. Mientras tanto los argentinos arriesgando la vida en la ruta...", expuso, Rocío, por escrito, visiblemente indignada por lo vivido, que puso en riesgo la integridad física de una mamá con un bebé, de apenas un añito de vida.

"Viajar por nuestro país y llegar a destino es seguir viviendo de pedo... Los que estuvieron, están o estarán, me da lo mismo quién. Hagan. Piensen en los argentinos”, remató, Marengo. Lo bueno es que ella está sana y salva, a pesar del gran susto vivido.