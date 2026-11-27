Los sospechosos fueron sorprendidos por efectivos de la Policía de la Ciudad tras un llamado al 911. Uno de ellos tenía un pedido de captura vigente desde abril de 2024 por robo agravado.
Tres hombres con antecedentes penales, uno de ellos con pedido de captura vigente, fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando desmantelaban en Villa Zavaleta un automóvil que había sido robado a mano armada en el partido bonaerense de Avellaneda. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos intentó escapar arrojándose a las aguas del Riachuelo.
El operativo se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de varias personas que desarmaban un vehículo estacionado sobre Camino de Sirga, a la altura de la manzana 29 del mencionado barrio porteño.
Al arribar al lugar, efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación II sorprendieron a tres hombres mientras desmantelaban un Citroën C3 Picasso blanco, al que ya le habían quitado las cuatro ruedas.
Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar en distintas direcciones. Dos de ellos fueron interceptados rápidamente por los policías, mientras que el restante se arrojó al Riachuelo, donde permaneció durante varios minutos hasta que salió del agua y fue detenido.
Durante la requisa de uno de los apresados, los efectivos encontraron la llave de arranque de un Renault Kangoo, que fue localizado a escasos metros del lugar del procedimiento. En el interior del utilitario estaban las cuatro ruedas que habían sido extraídas del Citroën.
Al verificar los datos del automóvil, los agentes constataron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 29 de octubre, solicitado por la Comisaría Sexta de Avellaneda en el marco de una investigación por un robo a mano armada cometido por dos hombres.
Asimismo, se comprobó que los tres detenidos registraban antecedentes judiciales. Uno de ellos, de 32 años, tenía actuaciones por lesiones leves y un pedido de captura vigente desde abril de 2024 por una causa de robo agravado con armas de fuego, cometido en poblado y en banda.
Otro de los sospechosos, de 29 años, había sido condenado en 2021 por robo simple, registraba tres actuaciones por portación de armas no convencionales y tenía una solicitud de paradero vigente por una infracción contravencional. El tercer detenido, de 20 años, contaba con antecedentes por lesiones.
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33, a cargo de Darío Osvaldo Bonanno, que dispuso el traslado de los tres imputados y el secuestro de ambos vehículos, además de los restantes elementos de interés para la investigación.
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