Durante la requisa de uno de los apresados, los efectivos encontraron la llave de arranque de un Renault Kangoo, que fue localizado a escasos metros del lugar del procedimiento. En el interior del utilitario estaban las cuatro ruedas que habían sido extraídas del Citroën.

Al verificar los datos del automóvil, los agentes constataron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 29 de octubre, solicitado por la Comisaría Sexta de Avellaneda en el marco de una investigación por un robo a mano armada cometido por dos hombres.

Antecedentes

Asimismo, se comprobó que los tres detenidos registraban antecedentes judiciales. Uno de ellos, de 32 años, tenía actuaciones por lesiones leves y un pedido de captura vigente desde abril de 2024 por una causa de robo agravado con armas de fuego, cometido en poblado y en banda.

Otro de los sospechosos, de 29 años, había sido condenado en 2021 por robo simple, registraba tres actuaciones por portación de armas no convencionales y tenía una solicitud de paradero vigente por una infracción contravencional. El tercer detenido, de 20 años, contaba con antecedentes por lesiones.

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33, a cargo de Darío Osvaldo Bonanno, que dispuso el traslado de los tres imputados y el secuestro de ambos vehículos, además de los restantes elementos de interés para la investigación.