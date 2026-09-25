¿Puedo llamar a mi abogado? La insólita reacción de un conductor que dio 2,63 g/l de alcohol en sangre en San Juan

Otros casos detectados durante los controles

Durante los mismos operativos también se registraron alcoholemias positivas en otros puntos del país.

En Santo Tomé, Corrientes, un conductor profesional fue sometido a un control sobre la Ruta Nacional 14 y el test arrojó 0,33 g/l. En tanto, en la autopista Panamericana, otro conductor particular dio 0,80 g/l.

Según informaron desde el organismo, ambos conductores reconocieron haber consumido alcohol antes de manejar.

Desde la ANSV remarcaron la importancia de los controles para prevenir siniestros viales, debido a que el consumo de alcohol afecta la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de protagonizar un choque grave.