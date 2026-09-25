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¿Puedo llamar a mi abogado? La insólita reacción de un conductor que dio 2,63 g/l de alcohol en sangre en San Juan

El hombre fue detenido durante un operativo y, al conocer el resultado del test de alcoholemia, consultó a los agentes si podía comunicarse con su abogado. Además, no tenía DNI.

Un conductor fue detectado con 2,63 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control realizado en las calles de la ciudad de San Juan. Al conocer el resultado de la alcoholemia, tuvo una particular reacción: le preguntó a uno de los agentes si podía llamar a su abogado.

El episodio ocurrió durante uno de los operativos de prevención que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los efectivos observaron al hombre en una actitud sospechosa y le ordenaron detener la marcha para realizar el control correspondiente.

Tras conocer el resultado, el hombre consultó si podía comunicarse con su abogado. Finalmente, se le retuvo la licencia de conducir y el vehículo, mientras que deberá afrontar una multa de $600.000 por la infracción.

Otros casos detectados durante los controles

Durante los mismos operativos también se registraron alcoholemias positivas en otros puntos del país.

En Santo Tomé, Corrientes, un conductor profesional fue sometido a un control sobre la Ruta Nacional 14 y el test arrojó 0,33 g/l. En tanto, en la autopista Panamericana, otro conductor particular dio 0,80 g/l.

Según informaron desde el organismo, ambos conductores reconocieron haber consumido alcohol antes de manejar.

Desde la ANSV remarcaron la importancia de los controles para prevenir siniestros viales, debido a que el consumo de alcohol afecta la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de protagonizar un choque grave.

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