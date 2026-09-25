El tiempo en el AMBA para este viernes 25 de septiembre

El SMN anticipa para este viernes una jornada templada y sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 25 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 27°C.
Para el sábado se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 23°C.
El domingo continuará con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones durante la mañana. La mínima será de 13°C y la máxima llegará a los 19°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 29°C y 35°C. Algunas zonas del norte podrían registrar mayor nubosidad.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas agradables. Las máximas estarán entre los 24°C y 29°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable y altas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 28°C y 35°C, con mínimas cercanas a los 13°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará nubosidad variable y algunos momentos de sol, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 25°C a 31°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 0°C y máximas que no superarían los 9°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.