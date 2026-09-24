La familia de la jugadora apartada por antisemita dijo que "fue una broma de muy mal gusto"

Sodero reconoció que la expresión fue inapropiada y sostuvo que el contexto no alcanza para justificarla. “Yo, que soy más grande y que sé lo que se pasó, el sufrimiento, el Holocausto y todo lo que sufrió el pueblo judío... no da lugar”, señaló.

El familiar también planteó una diferencia generacional en la forma en que algunos jóvenes pueden interpretar este tipo de expresiones. “Quizás los chicos más jóvenes lo toman como broma”, sostuvo, aunque aclaró: “No lo justifico”.

La APA informó que Guerra Sodero fue desafectada preventivamente de la delegación argentina que participará del Panamericano de “Libres Amateur” 2026, previsto entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

Además, la entidad abrió un sumario disciplinario bajo el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP). En ese procedimiento, la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa.

Mientras tanto, según contó su tío, la deportista evalúa realizar un pedido público de disculpas. “Ella va a pedir disculpas”, afirmó Sodero, quien agregó que la jugadora se encuentra afectada por la repercusión que tuvo el episodio.