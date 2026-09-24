La familia de la jugadora apartada por antisemita dijo que "fue una broma de muy mal gusto"

Vladimir Sodero, tío de Florencia Guerra Sodero, aseguró que la deportista no buscó atacar a la comunidad judía y anticipó que pedirá disculpas.
La familia de Florencia Guerra Sodero salió a explicar la publicación que la jugadora de pádel realizó en Instagram y que derivó en su desafectación preventiva de la delegación argentina que participará del Panamericano de “Libres Amateur” 2026. Su tío, Vladimir Sodero, sostuvo que se trató de “una broma de muy mal gusto” y aseguró que la deportista no tiene odio hacia la comunidad judía.
La Asociación Pádel Argentino (APA) decidió apartar preventivamente a Guerra Sodero luego de que difundiera un mensaje de contenido antisemita en su cuenta de Instagram. La publicación fue eliminada horas después, pero generó repercusiones y derivó además en la apertura de un sumario disciplinario.
En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Vladimir Sodero explicó que el mensaje estaba relacionado con una votación sobre una remera que la jugadora debía utilizar durante la competencia. Según relató, la cuenta de Instagram de Guerra Sodero era privada.
“No tiene odio ni nada contra la comunidad judía. Fue una broma de muy mal gusto, una ironía”, afirmó el abogado y familiar de la deportista.
Sodero reconoció que la expresión fue inapropiada y sostuvo que el contexto no alcanza para justificarla. “Yo, que soy más grande y que sé lo que se pasó, el sufrimiento, el Holocausto y todo lo que sufrió el pueblo judío... no da lugar”, señaló.
El familiar también planteó una diferencia generacional en la forma en que algunos jóvenes pueden interpretar este tipo de expresiones. “Quizás los chicos más jóvenes lo toman como broma”, sostuvo, aunque aclaró: “No lo justifico”.
La APA informó que Guerra Sodero fue desafectada preventivamente de la delegación argentina que participará del Panamericano de “Libres Amateur” 2026, previsto entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay.
Además, la entidad abrió un sumario disciplinario bajo el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP). En ese procedimiento, la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa.
Mientras tanto, según contó su tío, la deportista evalúa realizar un pedido público de disculpas. “Ella va a pedir disculpas”, afirmó Sodero, quien agregó que la jugadora se encuentra afectada por la repercusión que tuvo el episodio.
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