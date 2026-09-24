Cierra un tradicional colegio de Belgrano por la crisis

Situado sobre la calle 3 de Febrero al 1700, el" St. Martin in the Fields School" fue fundado en 1992 por la psicopedagoga Liliana G. de Piccinini bajo una propuesta educativa bilingüe, mixta y laica. Cuenta con nivel inicial, primario y secundario, y entre los tres niveles, actualmente asisten alrededor de 350 alumnos, que quedaron en vilo tras conocerse la noticia.

El comunicado que les llegó a las familias

Queridas familias, equipo docente, personal y toda la comunidad de St. Martin in the Fields School:

Me dirijo a ustedes para compartir una de las decisiones más difíciles de la historia de nuestro Colegio. Luego de casi 35 años de trayectoria, St. Martin in the Fields School finalizará sus actividades al concluir el presente ciclo lectivo 2026.

Sé el profundo impacto que esta noticia tendrá en toda nuestra comunidad. St. Martin ha sido mucho más que un colegio para generaciones de alumnos, familias, docentes y colaboradores. Ha sido un lugar de aprendizaje, vínculos, crecimiento y pertenencia. Por eso, comunicar esta decisión me genera una enorme tristeza.

Durante los últimos seis años, el colegio ha atravesado una disminución sostenida de su matrícula, con una pérdida de más de 120 alumnos, en un contexto económico y demográfico cada vez más desafiante. Esta situación fue generando un desequilibrio económico progresivo que la Institución procuró afrontar priorizando, en todo momento, el funcionamiento del Colegio y el cumplimiento de sus compromisos con docentes y personal.

En el último tiempo se evaluaron las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de St. Martin a partir de 2027. La situación económica actual no permite garantizar responsablemente la continuidad del proyecto educativo.

Frente a esta realidad, entendimos que no correspondía avanzar con la matriculación para 2027 ni asumir compromisos con las familias sin poder ofrecer certezas sobre la continuidad del Colegio.

Nuestra responsabilidad ahora es otra: hacer de estos últimos meses un cierre cuidado, ordenado y respetuoso de nuestra comunidad y de la historia de St. Martin in the Fields.

Nuestra prioridad será garantizar que todos nuestros alumnos puedan completar el ciclo lectivo 2026 con normalidad, sosteniendo las actividades académicas y los proyectos previstos hasta el último día de clases. Asimismo, trabajaremos para acompañar a las familias en el proceso de transición hacia otras instituciones y asegurar la entrega en tiempo y forma de la documentación correspondiente, pases, certificados analíticos y demás documentación escolar necesaria.

Del mismo modo, asumimos el compromiso de acompañar a nuestros docentes y colaboradores y de cumplir con las obligaciones correspondientes durante este proceso.

Sabemos que recibir esta noticia será doloroso para nuestra comunidad y puede generar preocupación, enojo y muchas preguntas. Todas esas reacciones son comprensibles ante una decisión de esta magnitud. Nuestros equipos directivos estarán especialmente disponibles para acompañar a los alumnos, respetando sus edades, sus tiempos y las distintas maneras en que cada uno pueda atravesar esta noticia.

A fin de encontrarnos con ustedes, escucharlos y responder las inquietudes que podamos abordar en esta instancia, mañana jueves 24 a partir de las 8:15 h estarán en el SUM del colegio secundario M. Cecilia Leonetti, Facundo R. Pérsico y Mariano Noziglia. Por mi parte, a partir de la próxima semana podré encontrarme y conversar personalmente con todos aquellos que lo deseen.

Durante casi 35 años St. Martin in the Fields fue una parte enorme de mi vida. Vi crecer a generaciones de chicos y recorrí este camino junto a familias maravillosas y a un equipo que ha sido y es fundamental en la historia del colegio. Hoy siento una tristeza enorme al tener que despedir este proyecto, pero también un profundo agradecimiento a toda la comunidad que me acompañó y fue parte de esta historia.

Deseo de corazón que estos últimos meses nos encuentren unidos, acompañándonos y cuidándonos como comunidad, fieles a los valores de honestidad, sabiduría y amor sobre los que nació nuestro colegio, y que podamos transitarlos con la altura, el respeto y la dignidad que la historia de St. Martin in the Fields merece. Que podamos despedir al colegio recordando y valorando todo lo que vivimos y construimos juntos.

St. Martin in the Fields cierra sus puertas, pero su historia y todo lo que dejó en tantas generaciones van a seguir vivos.

Agradezco profundamente a cada alumno, familia, docente y colaborador que ha sido y es parte de esta historia.

Liliana G. de Piccinini

St. Martin in the Fields School