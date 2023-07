Qué dijo el papá del egresado "olvidado" en Bariloche

"Estaba trabajando y me llamó mi hijo llorando, que se lo habían olvidado en el aeropuerto de Bariloche y entonces me pregunté ¿cómo? ¿Es en serio?", dijo el hombre, quien confesó que luego de pensar que "se trataba de una broma" le indicó al joven para que se pusiera en contacto con personal de Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA). "Le digo tranquilízate, porque estaba muy alterado", recordó al contar que se enteró mientras él estaba trabajando.

"No podía creer que lo que me estaba diciendo Lautaro llorando, porque tampoco es el aeropuerto JFK (en referencia al de New York, EEUU), no es mucho más grande que el de Mar del Plata. Fijate vos, un menor de edad en la otra punta del país solo. Me desesperé y los malnacidos de (la empresa de viajes de egresados) Max Dream ni me llamaron", aseguró.

Carbal dijo que una vez que Lautaro le explicó su situación al agente de la PSA, se contactaron con representantes de la firma Max Dream allá quienes lo retiraron del lugar y lo llevaron nuevamente al hotel para darle de comer. "Después lo subieron a un avión para que vuelva", al aeropuerto de Buenos Aires puntualizó.

"Me comuniqué con el teléfono de mi hijo porque nadie me avisó y le pregunté qué medida iban a tomar y ya tenían más o menos resuelto llevarlo nuevamente al hotel para aguardar el próximo vuelo que salía a Aeroparque”, narró el hombre. Finalmente, el joven fue trasladado hasta Retiro, Buenos Aires, desde donde se tomó un micro hacia la ciudad costera y arribó a las dos y media de la madrugada.

Bariloche-MaxDream.jpg La empresa de turismo especializada en egresados que se olvidó al joven en Bariloche no se contactó con su padre.

"No lo puedo creer, todavía no caigo que me hayan llamado medios de todo el país y esta empresa nunca me llamó", sostuvo Emiliano en diálogo con El Trece. "No se responsabilizan para nada. Ellos me decían que era responsabilidad de la aerolínea que contó mal".

No obstante, el padre del estudiante del Instituto Carlos Saavedra Lamas inició acciones legales por el acto de negligencia: "Ayer cuando fui a Max Dream pedí hablar con un encargado y no había nadie". Y el hombre afirmó que "la coordinadora se enteró que mi hijo había quedado varado en el aeropuerto cuando estaba llegando a Buenos Aires y tampoco me llamó".

"Lautaro se quedó dormido y lo dejaron ahí. La coordinadora hizo mal el conteo, no puede ser que pierda a un pasajero. ¿Cómo puede pasar eso?", puntualizó indignado pero con su hijo ya en su casa de Mar del Plata.