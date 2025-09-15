Quién fue Germán Martínez, el ícono de la panadería artesanal que murió a los 40 años

La noticia de su muerte fue confirmada por un mensaje en la cuenta de Instagram de Salvaje Bakery, donde se destacó: “Este domingo se fue de este plano alguien que hizo mucho por la gastronomía moderna argentina”.

Torres había nacido en 1985 y comenzó su recorrido profesional en un ámbito ajeno a la gastronomía. Luego graduarse en Publicidad en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y obtener un reconocimiento que lo llevó al festival de Cannes en 2006, trabajó en agencias publicitarias antes cambiar de rumbo.

El contacto con la cocina, primero como aficionado y luego como aprendiz en restaurantes, lo llevó a abandonar la publicidad para dedicarse de lleno a la panadería artesanal. Su apuesta por la masa madre, los largos tiempos de fermentación y el uso de ingredientes menos procesados sentó las bases de todas sus creaciones.

En 2016, fundó Salvaje Bakery en Palermo Hollywood, Buenos Aires. El local se convirtió rápidamente en una referencia y atrajo a clientes que formaban largas filas para comprar panes de centeno.

La influencia de Salvaje Bakery fue decisiva en la expansión de la panadería artesanal en Buenos Aires y el pan de masa madre.

A pesar del reconocimiento y la popularidad de Salvaje Bakery, Torres decidió salir de este proyecto poco antes de la pandemia y optó por explorar nuevos caminos, centrándose en el centeno y en la idea de una panadería regional que reflejara la diversidad de los productos locales.

En su libro Pan de Campo, propuso recetas reinterpretadas y alentó a los lectores a experimentar, alejándose de la rigidez de la pastelería tradicional. La búsqueda de una identidad panadera regional lo llevó a trabajar con harinas y productos autóctonos, colaborando estrechamente con productores y experimentando con fórmulas nuevas.

Su visión incluía la posibilidad de que los panes argentinos reflejaran la diversidad de las provincias, de manera similar a lo que ocurre con los vinos.

Tras su salida de Salvaje Bakery, Torres fundó La Valiente, una panadería y pastelería con sucursales en Núñez y Tigre, junto a Christian Petersen y Ezequiel Mendoza Paz.

Este nuevo proyecto profundizó su apuesta por la calidad, la creatividad y la conexión con lo local. Además, Torres continuó su labor docente y su influencia en la formación de jóvenes panaderos, contribuyendo al renacimiento del oficio y al auge del pan casero y de masa madre en Argentina.