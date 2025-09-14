La Policía de la Ciudad formó a efectivos en prevención y asistencia a turistas

Se informó que la capacitación estuvo orientada a brindar herramientas específicas para la prevención, asistencia y protección de turistas, un grupo considerado especialmente vulnerable por su corta estadía, el desconocimiento del idioma y de los procedimientos locales.

Del programa participaron efectivos de la fuerza porteña, así como integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y policías provinciales y extranjeras. Durante el acto de cierre, en el que se entregaron diplomas, estuvieron presentes la directora general de Seguridad, Prevención y Asistencia al Turista, Georgina Marinucci, y el jefe de la División Policía Turística de la Ciudad, Augusto Castro.

Castro destacó que esta tercera edición del curso “incluyó materias relacionadas a la seguridad desde un perfil público, tomando en cuenta los lugares en los que los turistas se desempeñan, como terminales de crucero o aeropuertos”. Según explicó, la iniciativa se nutre de la experiencia del Departamento de Policía Turística, que trabaja a diario en la asistencia a quienes llegan a la Ciudad.

El plan de formación contempló contenidos vinculados a la prevención de delitos, técnicas de intervención en situaciones de conflicto y herramientas para actuar de manera proactiva en contextos turísticos. También se abordaron nociones sobre protección del patrimonio cultural y la importancia de transmitir información confiable a los visitantes.

“La unificación de los términos seguridad y turismo son dos aspectos muy importantes para el Gobierno de la Ciudad como gran anfitrión tanto del turismo nacional como extranjero”, agregó Castro.

Con esta propuesta, la Ciudad busca consolidar una fuerza de seguridad preparada para acompañar la creciente llegada de turistas y garantizar que su experiencia sea segura y positiva.