Falleció María Elena Usonis, la mamá de Axel Blumberg

"Acompañamos a toda la familia Usonis-Blumberg quienes pasan por este lamentable momento" expresó en Facebook el centro lituano.

“Con mucho dolor compartimos la triste noticia de la partida de María Elena Usonis, quien seguramente estará reencontrándose con su querido hijo Axel” expresó en un comunicado la institución lituana a la que pertenecía la mujer.

María Elena era contadora pública, hablaba seis idiomas y nunca cesó en el pedido de justicia por su hijo Axel. En 2006, durante el juicio por el asesinato de su único hijo, se presentó a declarar y se expresó a través de unas fuertes palabras.

“Soy la madre de Axel Damián Blumberg, vilmente asesinado el 23 de marzo de 2004 por una banda de delincuentes que, al momento del secuestro, en su mayoría debía estar en prisión”, dijo en aquellos días Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de San Martín.

En aquella intervención destacó que el crimen de Axel no recaía únicamente sobre los secuestradores y también criticó el rol del Estado.

“Sostengo que en el asesinato de mi hijo hay muchos más culpables que los imputados aquí presentes”, afirmó en el histórico juicio.

La mujer había mantenido un perfil bajo en los últimos tiempos, mientras que su exmarido, Juan Carlos Blumberg, continúa participando activamente en la lucha por endurecer las penas contra el delito.

El crimen de Axel Blumberg

Axel Blumberg fue secuestrado en marzo de 2004, cuando tenía 23 años, por una banda de delincuentes con antecedentes penales.

Mientras estuvo privado de su libertad, fue torturado física y psicológicamente y, pese a los pedidos de rescate, fue asesinado.

El 23 de marzo de ese año, tras intentar escapar en una zona descampada de Moreno, fue recapturado por sus captores y ejecutado de un disparo en la cabeza. Su cuerpo apareció cerca de la autopista del Oeste, en Provincia de Buenos Aires.

El Tribunal Oral en lo Federal N° 2 de San Martín condenó a Sergio Miño, Carlos Díaz, José Díaz y Martín Peralta, considerados los principales responsables del crimen.