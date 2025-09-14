Perdió el control de su auto y chocó contra la entrada de un hotel en Puerto Madero: dos heridos

El vehículo, un Audi TT de color blanco, transitaba a una velocidad considerable cuando se desvió de su camino y colisionó contra una de las columnas de la entrada principal del hotel. El personal de la Policía de la Ciudad, que trabajó en el lugar para asegurar la zona y ordenar el tránsito, confirmó la información.

audi2 El Audi TT impactó contra una de las columnas del Hotel Hilton, de Puerto Madero.

"El accidente se produjo alrededor de las 4.30 cuando un vehículo Audi TT color blanco, que circulaba a alta velocidad, perdió el control e impactó contra una de las columnas del hotel", detallaron fuentes policiales.

En el vehículo viajaban dos jóvenes, de 20 y 28 años. Ambos sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia en el lugar por parte del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). “Sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar por el SAME, sin necesidad de ser trasladados a un hospital”, informaron las fuentes.

En marzo de 2017, vale recordar, otro conductor que circulaba a alta velocidad en un Audi R8 por Puerto Madero se subió a la vereda y también chocó contra el frente de vidrio del sector oficinas del Hotel Hilton. El hombre, que tenía 1,37 gramos de alcohol en sangre, quiso huir en un taxi pero fue detenido por efectivos de la Prefectura Naval.

Un muerto y dos heridos por un accidente en la Ruta 215

Un joven de 27 años murió y otros dos resultaron heridos en un accidente en la Ruta 215. Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta EcoSport donde viajaban despistó y terminó al costado del camino en sentido a Brandsen.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió el último sábado, cuando los tres hombres realizaban el trayecto de La Plata- Brandsen y el vehículo despistó. Ante esta situación, acudieron médicos del SAME, bomberos y policías. La víctima fatal fue identificada como Joaquín Daguerre, que formaba parte del Club Estrella del Sur, de Alejandro Korn.

Las dos personas que iban con él resultaron heridas; una de ellas está fuera de peligro y la otra fue derivada al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas.