"Leer esa carta fue tan doloroso como su muerte. Cuando lo comunicamos a nuestros familiares y amigos, nos dieron sus condolencias por el fallo. Con esto lo mataron dos veces, estamos totalmente desamparados, nos destruyeron nuevamente", expresó a POPULAR, con la voz entrecortada por la angustia y el llanto, la madre de la víctima.

Asimismo, Silvia calificó como "inhumano" la comunicación del juzgado. "No esperaba enterarme así. Creía que me iban a llamar para que me lo informen personalmente. Creo que se debería rever este sistema perverso", consideró.

En la misma línea, se refirió al fallo como "totalmente injusto" y aseguró que "había elementos de prueba" como para pensar que la conductora "debería estar presa". "La fiscal Bárbara Velazco determinó con el primer peritaje que la mujer no sabía manejar, porque aceleró en vez de frenar cuando se topó con las motos. Por eso no tenía licencia para conducir y nunca la tuvo, porque no estaba capacitada", enfatizó.

Por último, Silvia añadió: "Tenía la esperanza de que el fallo por la muerte de mi hijo siente jurisprudencia en Quilmes, para tantas otras familias de víctimas de tránsito que esperan Justicia. Los jueces no ayudan, se tendría que modificar el modo de juzgar este tipo de casos. No me voy a quedar de brazos cruzados, vamos a apelar esta condena".

El 9 de marzo de 2016, Martín Torres Riedel, de 26 años, regresaba a casa en su moto luego de trabajar cuando, en la intersección de avenida Mosconi y Sosa Del Valle, en Quilmes Oeste, Luz Elizabeth González lo chocó violentamente con su auto. A raíz de las graves heridas, él luchó por su vida 17 días y falleció el 26 marzo.