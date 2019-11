En este sentido, en el país, los sectores intensivos en marcas contribuyen con el 12 por ciento del PBI del país, lo que equivale a US$ 76.5 mil millones. El informe presentado por la Asociación Internacional de Marcas y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, además, representó que los sectores industriales en América Latina con un mayor enfoque en la protección de marcas comerciales pagan salarios más altos que los sectores menos enfocados.

ADEMÁS

El Gobierno va a derogar el protocolo del aborto no punible

El informe encontró que las compañías pagan a sus colaboradores un promedio de 19 por ciento más en salarios. En Argentina, el diferencial salarial es del ocho por ciento.

La investigación fue realizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú. Los números revelaron que, en el país, los sectores con un fuerte enfoque en las marcas registradas son responsables del 11 por ciento de las exportaciones de Argentina y del 23 por ciento de las importaciones del país.

En los 10 países estudiados, los sectores intensivos en marcas contribuyeron con un promedio de US$ 17.80 por cada US$ 100 exportados, mientras que los sectores intensivos en marcas fueron responsables de US$ 28.70 de cada US$ 100 importados.

"El nuevo informe destaca el importante papel que juegan las marcas en América Latina y el impacto positivo de los sectores intensivos en marcas en la vida de las personas", dijo Etienne Sanz de Acedo, director ejecutivo de INTA al margen de una sesión general en la reunión anual de ASIPI en Perú.