La Matanza: tras espectacular persecución, detienen a dos peligrosos delincuentes

Ambos hombres quedaron detenidos en la localidad de Ciudad Evita, luego de que el Anillo Digital detectara que el auto en el que circulaban tenía pedido de secuestro.

El Anillo Digital con lectoras de patentes de La Matanza permite identificar los autos que ingresan y egresan al distrito y así verificar si alguno cuenta con pedido de secuestro, y combatir día a día la modalidad delictiva de robo automotor.

WhatsApp Video 2025-08-18 at 11.17.22

En el video arriba publicado puede verse el amplio despliegue policial que también contó con el apoyo en tiempo real del seguimiento de las cámaras del COM Matanza.

En un operativo cerrojo, ambos sospechosos quedaron encerrados por los patrulleros y finalmente chocaron contra el guardarraíl. Los dos quedaron detenidos y en manos de la Justicia.

Cada vez son más los delincuentes detenidos en La Matanza gracias a la tecnología aplicada a la protección ciudadana. Con más de 5.000 cámaras de seguridad 4K y una infraestructura de última generación, el Anillo Digital y el COM permiten un monitoreo constante, respuestas rápidas y una colaboración efectiva con las fuerzas policiales, fortaleciendo así la prevención del delito en todo el distrito