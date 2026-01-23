Punta del Este: hallaron con vida al turista argentino que estaba desaparecido

video (1)

El episodio ocurrió en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este. Según informó el sitio Cadena del Mar, el hombre fue identificado como Daniel Crisci, quien se encontraba en buen estado de salud al momento de ser localizado.

Crisci había salido al mar el jueves alrededor de las 20 a bordo de una moto de agua amarilla, pero al no regresar a la costa se dio aviso inmediato a las autoridades. A partir de ese momento, la Prefectura del Puerto de Punta del Este activó un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Del procedimiento participaron dos embarcaciones, dos aeronaves de la Aviación Naval y drones para el rastreo nocturno, además de una embarcación proveniente de Rocha que se sumó al despliegue. Las tareas se desarrollaron de manera coordinada durante toda la noche hasta dar con el paradero del turista argentino.

Finalmente, el hombre fue hallado con vida y asistido por los equipos de rescate, lo que permitió cerrar el operativo con resultado positivo.

Otros episodios recientes con turistas argentinos

En los últimos días se registraron otros hechos protagonizados por turistas argentinos en Punta del Este. La semana pasada, un hombre de 50 años fue internado tras sufrir un fuerte golpe provocado por una ola en la playa Zorba, en la parada 5 de la Playa Brava, una zona frecuentada por surfistas.

Desde el municipio de Maldonado informaron que el rescate fue realizado por la Brigada de Guardavidas, que brindó los primeros auxilios hasta la llegada de una unidad de emergencia. El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde se le diagnosticó una posible lesión cervical, y las autoridades advirtieron sobre los riesgos del intenso oleaje.

Además, el fin de semana pasado, una mujer argentina se volvió viral tras protagonizar un violento episodio de tránsito en la zona de Los Muergos y calle 20. Molesta por los bocinazos de otro conductor, descendió de su vehículo y lo amenazó con un bate de béisbol, una escena que fue grabada y difundida en redes sociales.