Los participantes analizaron la imagen de los adultos mayores en la televisión, los mitos y prejuicios que aún circulan sobre el envejecimiento y la vejez y aprendieron a realizar guiones, cámara, editar y producir micro audiovisuales a fin de exponer temas donde se los muestre tal cual son: realizando actividades, con actitud, integrados, con saberes y experiencias para aportar.

Integrantes del taller realizando el trabajo de postproducción. Integrantes del taller realizando el trabajo de postproducción.

El taller, libre y gratuito, consta de 15 encuentros, los miércoles de 10 a 12, en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. El 27 de noviembre se realizará el cierre, con la muestra de las producciones que se subirán a Internet.

La coordinación estuvo a cargo de Gabriel Katz, quien fue director de contenidos de la señal de ACUA Mayor de la Televisión Digital Abierta (TDA), un espacio audiovisual que tenía como protagonistas íntegramente a las personas mayores y que se transmitió hasta 2017; y Nicolás Schonfeld, quien fue coordinador general de dicha señal.

En declaraciones a este diario, Katz señala que "es la primera vez que se realiza un taller de TV Comunitaria para Adultos/as Mayores" y que al armar el proyecto pensaron: "si desarrollamos un canal de TV (con contenido para personas mayores como fue ACUA Mayor) por qué no enseñar a los y las mayores a hacer tele, con lo que tengan a mano, grabando con celulares".

"La TV comunitaria hace que los productores se reconozcan como comunidad. Los adultos mayores no están mediados por nadie, son quienes comunican sus derechos, cuestiones, los temas que están en su agenda. Ellos se convierten en productores de sus propios contenidos", explica.

La creación

La guionista, dramaturga y directora teatral Paula Bartolomé, quien junto a Micaela Montes Rojas, está a cargo de las clases, destaca que "el objetivo es vivenciar el proceso de creación y realización de un contenido audiovisual a fin de comunicar mensajes y reflexiones compartidas como adultos mayores".

Indica que en el taller "hablamos sobre las representaciones sociales de las personas mayores; vimos publicidades porque son un espacio de condensación de sentido, recogen el sentido común de época; hablamos de la referencia de ACUA Mayor y producciones de otros países; compartimos intereses e ideas que pudieran aparecer en común".

El grupo trabajó dos micro audiovisuales y los temas elegidos fueron la abuelidad y una historia de vida.

"Con el tema de la abuelidad surgió el ser cuidador/a pero cuando se quiere, entendiendo que hay un lazo de solidaridad familiar pero las personas mayores quieren que se los respete por los vínculos que construyen, no sentirse usados", explica.

Respecto al documental el protagonista fue "un docente de un taller que trabaja el humor en situaciones terapéuticas, y después lo vivió el mismo y salió adelante. Construyeron su historia, escribieron el guión, apareció la idea de resiliencia y que la experiencia es algo para comunicar a cualquier edad", afirma.

Las imágenes

Consultado sobre cómo los medios de comunicación representan a los adultos mayores, Rubén Fernández, jubilado e integrante de la ONG "Caminos de Convivencia", considera que "no están (representados) o están para la broma, el chiste, o la inactividad, el no servir, no se tiene lugar ni acá ni allá, y no es así" la vejez.

Marta Bodner, profesora de inglés jubilada, agrega que "hay propagandas que se van al otro extremo, que los muestran como, por ejemplo, patinando de acá para allá, pero les pintaron el pelo de blanco para que parezcan viejos, cuando no lo son y es una pena" que no se dé espacio a las personas mayores.

Por su parte, Juana Miguel, docente jubilada, indica que "los adultos mayores están bastante dejados de lado" en la agenda de los medios, si bien "hay una pequeña predisposición (a incorporarlos) que hace un tiempo atrás, pero me parece que es a partir de la postura de los mayores de avanzar, no permitir que nos dejen de lado y avasallen".

Respecto a cómo los medios de comunicación deben mostrar a las personas mayores, Betty Neer, socióloga jubilada, afirma "tal cual como somos. Así como la niñez es una etapa, ser joven y adulto son otras, ser viejo es otra y no tiene por qué compararse con las anteriores".

En este punto, los integrantes del taller coincidieron en la importancia de que se muestren imágenes positivas de la vejez: adultos y adultas mayores realizando actividades, con intereses y expectativas, con derechos, que se valoren sus opiniones y experiencia y se dé más espacio a los actores y actrices mayores.

Fernández señala: "Tengo la edad que tengo, no la voy a revertir. Somos los que somos y hacemos lo que podemos a nuestro tiempo, así que quiero que nos representen como somos".

En tanto, Bodner agrega que la edad "no te limita a seguir leyendo, discutiendo de política, haciendo actividades, seguir involucrándote en un montón de cosas, con otros tiempos".

Aporte y entusiasmo

En tanto, el coordinador de Programación de la Manzana de las Luces, Ignacio Amatriain, señala que "la Dirección Nacional de Museos planteó un lineamiento de trabajo con personas mayores", por lo cual se organizó el taller, y permite "considerar determinados perfiles, trayectorias, intereses y expectativas".

Asimismo agrega que en el Complejo Cultural "los adultos mayores son una de las principales franjas de público", como por ejemplo, en las clases de tango y milonga, ciclos de cine y música, donde "no solo se ve la mera asistencia sino el aporte y el entusiasmo por participar".

ADEMÁS:

Las universidades privadas perdieron 80 mil alumnos

Organizaciones dieron 20 vueltas al Obelisco por las víctimas de siniestros viales