La zona en la que Cortés sufrió el accidente que terminó con su vida es tan peligrosa que, en el momento de hacer las pericias, otro vehículo volcó sobre el auto en el que viajaba el intendente. La semana pasada, en esa misma región, la familia del jugador Braian Cufré sufrió un grave accidente en la que su esposa y su hija sufrieron golpes, rasguños y tuvieron que ser internadas.

De hecho, las estadísticas informaron que es una zona en la que suele haber choques y accidentes de este estilo.

Embed

ADEMÁS:

Los partidos políticos estuvieron más limpios con su propaganda en las calles

Córdoba: perpetua para el femicida de la joven trans Azul Montoro

Según se supo, las líneas de luminarias, que están al lado de la ruta no funciona, justamente, en esta zona. No hay señalización en la zona y muy complicado el tránsito nocturno. Si bien no existen cifras oficiales en el último tiempo, la Dirección de Vialidad de la Provincia informó que, en 2017, hubo 64 accidentes fatales.

Más allá de esta situación, el gobierno provincial sostiene que desde diciembre de 2015 se mejoraron más de 5.900 kilómetros de rutas y caminos. No obstante, la zona se mantiene descuidada, con baches y con diferentes problemas en su trazo.