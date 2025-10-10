Sigue grave a la nena de 10 años herida por la explosiòn en Pergamino

Tras el accidente, la menor fue trasladada de urgencia en helicóptero sanitario a Buenos Aires. Actualmente permanece en la terapia intensiva del Hospital Garrahan, conectada a un respirador, bajo estricta vigilancia médica. Sus padres permanecen junto a ella, mientras los médicos siguen de cerca cada evolución.

La gravedad del cuadro obligó a un traslado inmediato. Cada minuto es crítico, ya que la lesión en el cráneo representa un riesgo vital. El equipo del hospital monitorea constantemente signos vitales y posibles complicaciones derivadas del accidente.

Una docente de 45 años también resultó gravemente herida. Perdió el ojo izquierdo y sufrió cortes y quemaduras en varias partes del cuerpo. Fue derivada al Hospital San Felipe tras recibir atención inicial en Pergamino.

El accidente se produjo durante un experimento que simulaba la erupción de un volcán con azufre y otros químicos. En segundos, la reacción se desbordó y la mezcla explotó violentamente, lanzando fragmentos hacia los presentes. Los videos muestran el caos: gritos, corridas y escenas de desesperación entre chicos y adultos.

El hecho abrió un alerta sobre medidas de seguridad en ferias escolares, mientras familiares y vecinos esperan novedades sobre la evolución de la menor y las demás personas afectadas.

La gravedad del cuadro obligó a un traslado inmediato. Cada minuto es crítico, ya que la lesión en el cráneo representa un riesgo vital. El equipo del hospital monitorea constantemente signos vitales y posibles complicaciones derivadas del accidente.