Pergamino: explosión en una feria de ciencias dejó a una nena grave y más de diez heridos

Ocurrió durante una demostración en el Instituto Comercial de Rancagua, cuando un experimento químico se descontroló y explotó frente al público. Una alumna sufrió graves heridas en el rostro y fue hospitalizada.
Lo que debía ser una jornada educativa pacífica en el Instituto Comercial de Rancagua, en la ciudad bonaerense de Pergamino, terminó en tragedia. Durante una feria de ciencias, un experimento que simulaba una erupción volcánica explotó frente al público y provocó heridos y pánico entre los presentes.
El hecho ocurrió el miércoles por la noche, mientras alumnos y docentes realizaban la demostración. Según testigos, la reacción química se desbordó de forma repentina y el artefacto detonó como una bomba, lanzando fragmentos y chispas hacia los espectadores.
“Se escuchó un estruendo tremendo, había chicos llorando y padres desesperados”, contó una madre al diario La Opinión de Pergamino.
La víctima más afectada por el accidente es una alumna de primaria que estaba en primera fila. La menor recibió el impacto directo en el rostro y sufrió lesiones severas en la cara y los ojos. Fue trasladada de urgencia al Hospital San José, donde los médicos dispusieron su derivación al Hospital de Niños Garrahan de la ciudad de Buenos Aires.
Más de diez personas resultaron heridas, entre ellas varios chicos y adultos que participaban del evento. Ambulancias y personal de emergencia llegaron rápidamente al lugar y atendieron a las víctimas por cortes, quemaduras y contusiones.
Las autoridades locales y los Bomberos Voluntarios de Rancagua investigan las causas del accidente. Se analiza si hubo fallas en la manipulación de materiales o negligencia en las medidas de seguridad durante la actividad escolar.
El municipio de Pergamino ofreció apoyo psicológico a las familias afectadas, mientras la comunidad educativa permanece en shock. Lo que debía ser una actividad didáctica y segura terminó dejando heridos, angustia y un profundo reclamo por prevención.
