Pergamino: explosión en una feria de ciencias dejó a una nena grave y más de diez heridos

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, mientras alumnos y docentes realizaban la demostración. Según testigos, la reacción química se desbordó de forma repentina y el artefacto detonó como una bomba, lanzando fragmentos y chispas hacia los espectadores.

“Se escuchó un estruendo tremendo, había chicos llorando y padres desesperados”, contó una madre al diario La Opinión de Pergamino.

Una nena pelea por su vida

La víctima más afectada por el accidente es una alumna de primaria que estaba en primera fila. La menor recibió el impacto directo en el rostro y sufrió lesiones severas en la cara y los ojos. Fue trasladada de urgencia al Hospital San José, donde los médicos dispusieron su derivación al Hospital de Niños Garrahan de la ciudad de Buenos Aires.

Más de diez personas resultaron heridas, entre ellas varios chicos y adultos que participaban del evento. Ambulancias y personal de emergencia llegaron rápidamente al lugar y atendieron a las víctimas por cortes, quemaduras y contusiones.

Las autoridades locales y los Bomberos Voluntarios de Rancagua investigan las causas del accidente. Se analiza si hubo fallas en la manipulación de materiales o negligencia en las medidas de seguridad durante la actividad escolar.

El municipio de Pergamino ofreció apoyo psicológico a las familias afectadas, mientras la comunidad educativa permanece en shock. Lo que debía ser una actividad didáctica y segura terminó dejando heridos, angustia y un profundo reclamo por prevención.