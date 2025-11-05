AUH: cuánto se cobrará con el nuevo aumento del 2,8%

El lunes 10 de noviembre ANSES iniciará el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Un dato importante a tener presente es que ANSES paga cada día hasta completar la nómina de personas, según la terminación del DNI.

Con el aumento del 2,8%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $119.691.

¿Cómo quedan el monto del resto de las Asignaciones en noviembre?

AUH por Hijo con Discapacidad: $389.733.

Asignación Familiar por Hijo: $59.851 para el primer rango de ingresos.

Calendario de pagos para asignaciones en noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.

La libreta es esencial para acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los menores.

Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

DNI terminados en 8 jueves 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de noviembre al 10 de diciembre.