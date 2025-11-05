AUH: cuánto se cobrará con el nuevo aumento del 2,8%

Desde el lunes 10 de noviembre se inicia el calendario de pagos de ANSES y, se extenderá hasta el viernes 28. Cuáles son los montos y las fechas de pago.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en breve comenzará a pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros beneficios correspondientes a octubre con un aumento del 2,8%.
El lunes 10 de noviembre ANSES iniciará el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Un dato importante a tener presente es que ANSES paga cada día hasta completar la nómina de personas, según la terminación del DNI.
Con el aumento del 2,8%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $119.691.
¿Cómo quedan el monto del resto de las Asignaciones en noviembre?
AUH por Hijo con Discapacidad: $389.733.
Asignación Familiar por Hijo: $59.851 para el primer rango de ingresos.
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.
DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.
DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.
DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.
DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.
DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.
DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.
DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.
DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Prestación por Desempleo (Plan 1)
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de noviembre al 10 de diciembre.
