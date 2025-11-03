Gimena Accardi calentó las redes con una animal print

ACA (1)

El outfit utilizado por Gime Accardi está compuesto de una microbikini de dos piezas. El corpiño es un diseño de estilo bandeau -strapless- adornado con un aplique metálico dorado en el centro, mientras que la parte inferior es un colaless de tiras finas, que permite ver el tatuaje -en forma de cruz- de su cadera.

Lo más llamativo del conjunto es el estampado, se trata de un patrón geométrico -tipo monograma- en tonos marrones y beige, que se repite en las dos prendas.

Para complementar la bikini, Accardi sumó un pañuelo del mismo estampado, que ató a su cabeza al mejor estilo "babushka", cubriendo casi todo de su cabello. Debajo del pañuelo, la actriz lleva una gorra con visera en un tono oscuro, lo que le da un toque descontracturado al conjunto. Para terminar, el look se complementó con unas gafas de sol de grandes y oscuras, que le otorgan un toque chic.

bailo un poco en el nuevo video de @lisandroskar “Forastero” temooon, vayan a escucharlo y verlo

Dias atrás, Gimena Accardi compartió imagenes del video clip que protagonizó. Se trata del tema “Forastero” del artista santafesino Lisandro Skar, de 29 años, se ganó un lugar en la escena a fuerza de canciones con un estilo que fusiona diversos géneros como el pop, el rap y la electrónica.